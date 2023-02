Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su iOS: si tratta della versione 23.4.0.75.

Così come spesso avviene, questa nuova release dell’applicazione ci permette di scoprire una delle novità a cui gli sviluppatori stanno lavorando in vista di un’implementazione per tutti gli utenti.

Ecco come WhatsApp migliorerà le chiamate di gruppo

Nelle scorse settimane una versione beta di WhatsApp per Android ci ha permesso di scoprire che il team del servizio di messaggistica vuole introdurre una funzionalità che sia in grado di consentire agli utenti di programmare una chiamata di gruppo e, a quanto pare, la medesima funzione è in lavorazione anche sull’app per iOS.

Così come viene mostrato da questi screenshot, verrà introdotto un nuovo menu contestuale che consentirà agli utenti di avere accesso ad un’opzione di pianificazione, in modo da potere scegliere quando iniziare la chiamata di gruppo e assegnare un nome alla chiamata pianificata.

Nel momento in cui la chiamata inizia, tutti i membri del gruppo riceveranno una notifica, in modo che possano partecipare rapidamente ad essa.

Tale funzionalità di pianificazione per i gruppi sarà compatibile sia con le chiamate audio che con le videochiamate, in quanto dipenderà dal pulsante di chiamata con cui l’utente interagirà per aprire il menu contestuale.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile più recente può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

