È il momento giusto per acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy Book 3, presentati nelle scorse settimane e ora pronti al debutto sul mercato. Fino al prossimo 28 di febbraio, infatti, il Samsung Shop propone la nuova gamma di notebook con un’esclusiva offerta lancio che consente di ottenere fino a 200 euro di sconto sulla nuova generazione di Galaxy Book. In sconto c’è anche il top di gamma e grande novità di quest’anno, Galaxy Book 3 Ultra con GPU NVIDIA della serie RTX 40 per laptop.

Da notare, inoltre, che chi acquisterà uno dei Galaxy Book in promozione potrà beneficiare di un vantaggio aggiuntivo. Il Samsung Shop, sempre fino a fine febbraio, mette a disposizione degli utenti che effettuano un ordine da almeno 799 euro un bonus aggiuntivo, rappresentato da un voucher da 250 euro da utilizzare per acquistare qualsiasi prodotto sullo Shop nel corso del prossimo mese di aprile.

Vediamo i dettagli completi della promozione e come sfruttarla per assicurarsi uno dei nuovi notebook Samsung a prezzo scontato.

Samsung Galaxy Book 3 Series: fino a 200 euro di sconto sul Samsung Shop per i nuovi notebook

Il Samsung Shop diventa la soluzione giusta per acquistare uno dei nuovi Samsung Galaxy Book 3 appena presentati dalla casa coreana. Fino al prossimo 28 febbraio 2023, infatti, sarà possibile utilizzare il codice sconto SPECIALBOOK3 per ottenere uno sconto fino a 200 euro su tutte le varianti della nuova famiglia di notebook di casa Samsung, compreso il top di gamma Galaxy Book 3 Ultra.

Per accedere alla promozione è possibile visitare il Samsung Shop, tramite il link che trovate di seguito, e scegliere la configurazione desiderata del Galaxy Book 3 da acquistare. A questo punto, dopo aver aggiunto al carrello il modello, vi basterà inserire il codice sconto SPECIALBOOK3 nell’apposito campo dedicato ai codici promozionali. Lo sconto sarà applicato immediatamente e il totale da pagare sarà ridotto.

Da notare, inoltre, che questa promozione è compatibile con la nuova offerta I Love Tech, anch’essa valida fino al prossimo 28 di febbraio. Acquistando un qualsiasi Galaxy Book 3, infatti, si avrà diritto a ricevere un voucher da 250 euro da utilizzare per gli acquisti futuri sul Samsung Shop. Il voucher, in particolare, sarà acquistabile dal 1° aprile al successivo 30 aprile 2023.

Scegliere di acquistare un nuovo Samsung Galaxy Book 3 sullo store ufficiale apre le porte ad una lunga serie di vantaggi. Oltre alla consegna gratuita, infatti, è possibile optare per il finanziamento a tasso zero con possibilità di pagare fino ad un massimo di 30 rate a partire da giugno 2023. In alternativa, c’è il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna e PayPal.

Per acquistare uno dei nuovi Galaxy Book 3 è possibile fare riferimento ai link seguenti:

Quale Samsung Galaxy Book 3 comprare?

Per aiutarvi nella scelta, andiamo a riepilogare brevemente le caratteristiche della nuova gamma Galaxy Book 3. Tutta la gamma di notebook può contare sui nuovi processori Intel Core di 13° generazione, garanzia di prestazioni ed efficienza al top. I processori appartengono alla serie U a basso consumo, alla serie P, più bilanciata tra consumi e prestazioni, e alla serie H (disponibile sul Book 3 Ultra), per ottenere il massimo delle prestazioni.

Da notare, inoltre, che il modello Ultra è configurabile con una scheda video dedicata NVIDIA RTX Serie 40 per laptop. Le opzioni sono due: c’è la NVIDIA RTX 4050 oppure è possibile puntare sulla più potente RTX 4070, in grado di garantire una marcia in più in termini grafici. Tutte le configurazioni del Galaxy Book 3 includono display AMOLED, sistema operativo Windows 11 e varie funzionalità aggiuntive per sfruttare l’ecosistema Samsung Galaxy.

I modelli disponibili sono:

Samsung Galaxy Book 3 360: disponibile da 1.499 euro e con possibilità di scegliere tra la versione da 13,3 pollici e quella da 15,6 pollici e processori Core i3 e Core i5

disponibile da 1.499 euro e con possibilità di scegliere tra la versione da 13,3 pollici e quella da 15,6 pollici e processori Core i3 e Core i5 Samsung Galaxy Book 3 Pro : disponibile da 1.799 euro nell’unica configurazione con display da 14 pollici e Core i5 serie P

: disponibile da 1.799 euro nell’unica configurazione con display da 14 pollici e Core i5 serie P Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 : disponibile da 2.299 euro nell’unica configurazione con display da 16 pollici e Core i7 serie P

: disponibile da 2.299 euro nell’unica configurazione con display da 16 pollici e Core i7 serie P Samsung Galaxy Book 3 Ultra: disponibile a partire da 2.699 euro con Core i7 o Core i8 serie H, display da 16 pollici e GPU NVIDIA RTX 4050 o 4070

