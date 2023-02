Quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale sulla società? Si tratta di un tema che in un primo momento è stato surclassato da quello relativo alla guerra commerciale innescatasi tra Microsoft e Google per lo sfruttamento di chatbot sulla falsariga di ChatGPT. Una battaglia che potrebbe presto vedere nuovi ingressi, in particolare quello di Baidu, anch’essa interessata a sfruttare l’AI generativa nel settore delle ricerche.

Ora è Sam Altman, l’inventore del programma di OpenAI e CEO dell’azienda californiana ad intervenire nella discussione. Lo ha fatto su Twitter, affermando tra le altre cose che l’AI potrebbe rivelarsi un aiuto di non poco conto per la parte più povera della popolazione, quella che non solo non può permettersi un’assicurazione (come avviene per un gran numero di persone negli Stati Uniti), ma neanche l’accesso a consulenze mediche che possono costare in maniera eccessiva.

these tools will help us be more productive (can't wait to spend less time doing email!), healthier (AI medical advisors for people who can’t afford care), smarter (students using ChatGPT to learn), and more entertained (AI memes lolol). — Sam Altman (@sama) February 19, 2023

Se da un lato si tratta di un’affermazione tale da mettere in una nuova luce la questione relativa all’utilizzo e alle ricadute di questi programmi, dall’altro lato occorre però considerare che secondo gli esperti si tratterebbe nulla di più di una semplice mossa propagandistica, tesa con tutta evidenza a migliorare un’immagine pubblica, quella di ChatGPT, la quale sta notevolmente traballando, alla luce delle ultime vicende che hanno visto protagonista il programma di OpenAI.