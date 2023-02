Il Mobile World Congress si avvicina e con esso la presentazione di diversi dispositivi da parte di altrettanti diversi brand, anche l’operatore Vodafone ha in programma un evento di presentazione per la famosa fiera, svelerà al mondo un prototipo di stazione 5G realizzato con un computer Raspberry Pi 4.

La rete 5G di Vodafone su un computer Raspberry Pi 4

Gli ingegneri del centro di ricerca e sviluppo europeo di Vodafone a Málaga, hanno realizzato un prototipo di rete 5G utilizzando un Raspberry Pi 4 e un circuito SDR (Software-Defined Radio) di Lime Microsystems posto al suo interno.

Lo scopo è quello di combinare la potenza della rete 5G di Vodafone con la semplicità e la versatilità di un Raspberry Pi, così da rendere le reti private mobili (MPN) basate su 5G più accessibili ai 22 milioni di piccole e medie imprese (PMI) in tutta Europa.

Il prototipo realizzato dall’operatore consente per esempio di creare una rete privata dedicata, estendere una rete esistente (ad esempio in luoghi dove il segnale tradizionale fatica ad arrivare) ma permette anche di connettersi alla rete pubblica di Vodafone alla pari di qualsiasi altra stazione base.

Santiago Tenorio, direttore dell’architettura di rete di Vodafone, ha dichiarato:

Abbiamo esaminato ciò che Raspberry Pi ha fatto per l’informatica, in termini di renderlo più accessibile a persone di tutte le età, e volevamo fare lo stesso con il 5G. Anche se questo è solo un prototipo, ha il potenziale per portare nuove tecnologie cloud, AI e big data alla portata di molte delle piccole imprese che supportiamo in tutta Europa. Il passo successivo è portare idee come questa in un luogo dove possono essere sviluppate e alla fine prodotte. La nostra porta è aperta ai venditori interessati.

Avremo sicuramente maggiori dettagli a partire dal 27 febbraio, in occasione del già citato evento di presentazione; sarà interessante vedere il costo a cui la nuova soluzione verrà proposta una volta iniziata l’eventuale commercializzazione, considerando infatti che negli ultimi tempi per acquistare un Raspberry Pi 4 (ammesso di trovarlo) serve sborsare parecchi soldi in più rispetto a qualche tempo fa, è lecito presumere che la soluzione di Vodafone non sarà economica.

