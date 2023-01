Da Vodafone arrivano brutte notizie per alcuni suoi clienti di rete fissa: il popolare operatore telefonico, infatti, ha annunciato di avere in programma una rimodulazione in virtù della quale il canone mensile sarà aumentato di 1,99 euro.

Stando a quanto si apprende, nella fattura di gennaio 2023, all’interno della sezione dedicata alle comunicazioni, per alcuni clienti Vodafone ha inserito le informazioni relative ad una modifica contrattuale unilaterale che entrerà in vigore a partire dal 22 marzo.

Vodafone aumenta il canone mensile di 1,99 euro

L’operatore telefonico non precisa quali sono le ragioni per le quali ha deciso di apportare questo aumento del canone mensile, limitandosi a comunicare quanto segue:

COMUNICAZIONE IMPORTANTE: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO

A seguito di un aumento generale e sostanziale dei costi complessivi e per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, ti informiamo che le tue condizioni contrattuali cambieranno.

A partire dal 22 Marzo 2023 il costo della tua offerta di rete fissa aumenterà di 1,99 euro al mese. Per maggiori dettagli vai su voda.it/info.

In pratica, Vodafone utilizza anche in questo caso motivazioni generiche, come l’aumento dei costi complessivi che l’operatore deve sostenere per supportare la sua infrastruttura e gli investimenti che intende affrontare per migliorare la sua rete.

Espressioni che probabilmente saranno ritenute “vuote” da chi si troverà a subire questo aumento (che non dovrebbe riguardare coloro che nei mesi passati hanno già visto aumentare il proprio canone mensile di 1,99 euro).

I clienti Vodafone per i quali è previsa tale modifica hanno la possibilità di esercitare il diritto di recesso o di passare a un altro operatore mantenendo il proprio numero, il tutto senza penali o costi di disattivazione, fino al giorno indicato nella comunicazione (almeno 60 giorni).

Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo una delle seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it

con raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino

chiamando il Servizio Clienti al numero 190

compilando il modulo dedicato nei negozi dell’operatore

tramite la pagina dedicata del sito ufficiale indicata in fattura

