Gli Stati Uniti hanno di recente varato l’Inflation Reduction Act, un piano di largo respiro teso ad attrarre imprese da ogni angolo del globo e invogliarle ad aprire siti produttivi a vantaggio dei lavoratori locali.

Il piano ha provocato grandi polemiche e non poche preoccupazioni, soprattutto in Europa. Improntato al protezionismo verso i propri lavoratori, una corda che l’UE non sembra riuscire a tenere in conto, l’Inflation Reducion Act si è subito mostrato come una carta vincente.

Lo dimostra proprio il caso di VinFast, azienda vietnamita che ha deciso di approfittare delle agevolazioni previste per impiantarsi nel territorio statunitense e farne una potenziale base per la conquista dei mercati occidentali. L’azienda sarebbe in questo momento impegnata nella definizione degli aspetti burocratici legati all’operazione, nel preciso intento di sbarcare lungo le coste statunitensi nel 2024.

Un obiettivo che non sembra del resto molto lontano. La stessa azienda, infatti, ha fatto sapere che le autorità locali hanno già concesso l’Air Permit, in pratica il permesso operativo che va ad inglobare tutti i requisiti di controllo relativi all’inquinamento atmosferico. Grazie ad esso VinFast è in grado di avviare la prima fase per la costruzione dello stabilimento, per la quale ha già avviato la gara d’appalto. A questo primo permesso dovranno poi seguire gli altri necessari, a partire da quello per l’attestazione della qualità delle acque. Il cammino verso l’avvio della produzione sembra però ormai abbastanza agevole, anche alla luce della voglia degli Stati Uniti di attrarre investimenti dall’estero.