L’utilizzo dei termosifoni nei mesi invernali porta, spesso e volentieri, a ridurre il livello di umidità nelle nostre case, rendendo necessaria la presenza di umidificatori. Non tutti quelli elettrici però sono dotati di un sensore di umidità in grado di farlo accendere solamente quando necessario, ed è qui che entra in gioco la soluzione intelligente che vi proponiamo oggi.

È targata Xiaomi ed è proposta da TomTop, noto store online, ha un prezzo decisamente accessibile ed è semplicissima da utilizzare. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Termometro Bluetooth Xiaomi

Xiaomi ha un ecosistema intelligente decisamente vasto, ricco di proposte in grado di soddisfare numerose necessità, come nel caso di Xiaomi Bluetooth Thermometer 2, dotato di schermo LCD per consentire di conoscere immediatamente temperatura e umidità di ogni stanza.

È decisamente piccolo e compatto (misura 43 x 43 x 12,5 millimetri) ed è posizionabile sia su una superficie piana sia a parete, grazie al biadesivo in dotazione. È alimentato da una comune batteria “a bottone” di tipo CR2032 che garantisce circa 12 mesi di utilizzo continuo prima di dover essere utilizzata.

La presenza dello schermo permette di avere sempre l’informazione relativa ai dati raccolti, con una emoticon che cambia a seconda della temperatura e dell’umidità rilevata, ma questo dispositivo dà il meglio di sé quando viene collegato a uno smartphone o a un hub Bluetooth. Tramite la companion app Xiaomi Home infatti è possibile creare delle automazioni per accendere, ad esempio, l’umidificatore quando l’umidità scende sotto una certa soglia o, al contrario, per attivare il deumidificatore quando è troppo alta.

Ovviamente dovrete utilizzare dei dispositivi Xiaomi, o quantomeno delle prese intelligenti Xiaomi che possono aiutarvi a spegnere o accendere il relativo dispositivo al momento del bisogno. Il termometro utilizza un sensore Sensirion di fabbricazione svizzera e riesce a rilevare variazioni di 0,1 gradi centigradi e variazioni di umidità dell’1%.

Può quindi essere utilizzato anche per controllare la temperatura nella stanza dei bambini, per evitare che sia troppo caldo o troppo freddo, con la possibilità di ricevere notifiche sul proprio smartphone quando la temperatura va oltre alle soglie preimpostate. Le possibilità di utilizzo, come vedete, sono decisamente varie e lasciano ampia libertà di impiego all’utente.

Potete approfittare della promozione di TomTop che in questi giorni propone il kit comprendente ben 4 termometri Xiaomi al prezzo di soli 19,19 euro, una cifra davvero molto vantaggiosa. Nel prezzo sono incluse sia le spese di spedizione dai magazzini cinesi sia l’IVA. In questo modo all’arrivo della merce nel territorio europeo non dovrete pagare dazi doganali o ulteriori spese, essendo già tutto assolto dal venditore. A seguire il link per l’acquisto.

Acquista Xiaomi BT Thermometer 2 su TomTop

