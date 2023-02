Iliad ha annunciato che da oggi per tutti i nuovi utenti nei comuni di Milano, Bologna e Torino è possibile attivare la fibra ottica con velocità in download fino a 2,5Gbit/s complessivi (fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet, fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi).

Da oggi Milano, Bologna e Torino sono raggiunte dalla fibra ottica Iliad fino a 2,5 Gbit/s

Fino a ieri, a Milano, Bologna e Torino la velocità massima di download per la fibra di Iliad era di 1 Gbit/s, non essendo possibile per l’azienda installare i propri apparati nelle centrali, ma da oggi i nuovi utenti potranno navigare fino a 2,5 Gbit/s in download grazie a uno sviluppo tecnologico del partner Open Fiber.

Iliad sta lavorando per offrire anche ai propri utenti in questi tre comuni la possibilità di scegliere l’upgrade del servizio erogato per ottenere la connettività in fibra alla nuova velocità.

Agli utenti dei comuni diversi da Milano, Bologna e Torino, l’offerta fibra di Iliad permette di navigare con una velocità fino a 5 Gbit/s complessivi (fino a 2,5 Gbit/s su 1 porta Ethernet, fino a 1 Gbit/s su 2 porte Ethernet e fino a 1 Gbit/s in Wi-Fi)

Restano invariate le altre caratteristiche del servizio offerto da Iliad:

19,99 euro al mese per gli utenti Iliad mobile con un’offerta a 9,99 euro al mese con pagamento automatico, altrimenti 24,99 euro al mese

per gli utenti Iliad mobile con un’offerta a 9,99 euro al mese con pagamento automatico, altrimenti 24,99 euro al mese Costo di installazione 39,99 euro una tantum

Prezzo garantito PER SEMPRE , senza costi nascosti e senza vincoli di durata

, senza costi nascosti e senza vincoli di durata Router Iliadbox Wi-Fi 6 con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in comodato d’uso gratuito

con Wi-Fi fino a 1 Gbit/s in download, in comodato d’uso gratuito Chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di più di 60 Paesi nel mondo

