Vi pacerebbe guardare i vostri film e le serie TV preferite su un grande schermo ma non volete montare un telo (motorizzato o meno) su una parete del salotto? Il vostro budget per un video proiettore non è particolarmente esagerato? Abbiamo la soluzione perfetta per voi, grazie a un’ottima proposta di TomTop, noto store online cinese che spedisce anche nel nostro Paese senza costi aggiuntivi.

ZEEMR M1 Pro

Nonostante abbia un prezzo decisamente competitivo, il video proiettore ZEEMR M1 Pro ha una dotazione tecnica di tutto rispetto, più che sufficiente per un’esperienza d’uso soddisfacente. Il primo punto di forza è sicuramente la possibilità di proiettare le immagini su un normale muro bianco, senza che sia necessario installare un telo su cui proiettare le immagini.

A seconda della distanza di proiezione, potete ottenere uno schermo da 40 pollici per simulare una normale TV durante il giorno e arrivare fino a 100 pollici di sera, o in quel momento del giorno in cui volete guardarvi un film. Il proiettore ha una risoluzione di 1280 x 720 pixel ma è comunque in grado di decodificare e riprodurre anche i contenuti in 4K, così da potervi godere qualsiasi tipo di contenuto.

Il supporto alla tecnologia HDR10 permette di riprodurre in maniera precisa anche i dettagli più piccoli. Non mancano due speaker da 3 watt, per completare un impianto multimediale di qualità e offrire un’esperienza di intrattenimento decisamente completa.

All’interno del proiettore trova posto una CPU MTK9269, con CPU quad core affiancata da 1 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, mentre il sistema operativo utilizzato è Android 9.0. Il peso è contenuto, appena 0,83 Kg, così come le dimensioni: 126 x 93 x 158 millimetri, quindi sarà decisamente semplice trovargli posto nel soggiorno o nella stanza che vorrete dedicargli.

Nella confezione di vendita trovate il telecomando, l’alimentatore e in generale tutto il necessario per utilizzarlo fin da subito, senza che sia necessario aggiungere altro. Potete acquistare ZEEMR M1 Pro su TomTop a soli 143,99 euro, prezzo che include le spese di spedizione e l’IVA. In questo modo non avrete sorprese al momento dell’arrivo della merce nel nostro Paese, senza quindi dazi doganali o costi aggiuntivi.

