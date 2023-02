La scoperta di un grande giacimento di litio in India potrebbe presto cambiare i rapporti di forza esistenti in questo particolare settore. Il motivo è da ricercare nel fatto che il suo impiego è fondamentale per lo sviluppo della mobilità verde, che come è noto è stata assunta come un obbligo per impedire un ulteriore degrado ambientale nei prossimi decenni. Grazie a questa scoperta, inoltre, l’India non solo potrebbe diventare il terzo produttore mondiale di litio, ma anche porre le basi per l’elettrificazione del Paese prevista dal governo locale.

Il litio scoperto in India potrebbe cambiare i rapporti di forza a livello globale