Windows 11 è sul mercato da più di un anno e molti utenti hanno già aggirato i controlli relativi ai requisiti di sistema aggiornando anche PC che secondo Microsoft non sono supportati.

Si vocifera che la società stia lavorando al prossimo importante aggiornamento di Windows 11 che dovrebbe rilasciare quest’anno, ma sembra che Microsoft non gradirà che il suo ultimo sistema operativo venga eseguito su hardware meno recente.

Windows 11 inizia a mostrare l’avviso “requisiti di sistema non soddisfatti”

Se un PC è in grado di eseguire Windows 10 senza problemi, il più delle volte è in grado di offrire una buona esperienza anche con Windows 11, tuttavia sembra che Microsoft voglia far sentire in colpa chi utilizza PC che non appartengono alle ultime generazioni, poiché alcuni utenti hanno recentemente visto apparire un avviso permanente nell’angolo in basso a destra simile a quello che compare per i sistemi non originali.

Come suggeriscono i commenti e gli screenshot pubblicati da alcuni utenti dopo aver installato l’aggiornamento Patch Tuesday di gennaio 2023, Microsoft ha iniziato a mostrare la filigrana “Requisiti di sistema non soddisfatti” sui desktop dei PC “non supportati” che eseguono Windows 11 22H2.

Microsoft ha testato questo messaggio lo scorso anno e ora sembra che stia arrivando agli utenti della versione pubblica di Windows 11 in più fasi.

Microsoft probabilmente non limiterà i PC non supportati che eseguono Windows 11, ma sicuramente intende spingere gli utenti ad aggiornare l’hardware, magari in vista di nuove funzionalità che potrebbero non essere del tutto apprezzate su macchine meno recenti.

Potrebbe interessarti: Come aggiornare a Windows 11