Mentre diversi utenti (noi compresi) attendono pazientemente che Google rilasci l’ultima versione stabile di ChomeOS, la 110, c’è chi preferisce testare con mano ogni minima modifica che Big G apporta al suo sistema operativo in anteprima e utilizza di conseguenza la versione Beta del sistema. Kevin Tofel di About Chromebooks, ha portato all’attenzione della community una novità presente in ChromeOS 111 Beta, grazie alla quale sarà possibile personalizzare le scorciatoie da tastiera. Scopriamo qualcosa in più.

Le prossime versioni di ChromeOS consentiranno di personalizzare le scorciatoie da tastiera

Abbiamo già fatto un breve accenno in passato alle scorciatoie da tastiera su ChromeOS, nell’articolo sulle migliori funzioni dei Chromebook per aumentare la produttività infatti era la prima voce dell’elenco; attualmente è possibile richiamare il menù dedicato utilizzando la combinazione di tasti CTRL + ALT + – , oppure direttamente dalle impostazioni seguendo il percorso Dispositivo -> Tastiera -> Visualizza scorciatoie da tastiera.

Nel menù contestuale, abbiamo a disposizione le indicazioni riguardo tutte le scorciatoie disponibili sul sistema desktop di Google, si tratta di un menù molto utile soprattutto per chi è abituato ad utilizzare più sistemi operativi differenti, visto che passando per esempio da Windows, a Linux, a macOS fino a ChromeOS non tutte le scorciatoie da tastiera coincidono; sui Chromebook poi, complici alcuni tasti differenti (che diciamolo, risultano davvero scomodi quando utilizziamo una tastiera esterna che raramente ne è dotata) la situazione si complica ulteriormente, costringendo gli utenti a memorizzare quante più combinazioni diverse possibili.

Ad ogni modo Tofel ha individuato nella sopra citata versione Beta una nuova app dedicata alle scorciatoie da tastiera, che consente la personalizzazione di ogni tipo di combinazione; come potete notare dalle immagini in galleria, ogni combinazione è pre mappata con alcuni valori predefiniti e mostra l’icona di un lucchetto sulla destra. Cliccando questa icona, che nella versione stabile di ChromeOS non è ovviamente presente, si aprirà una nuova schermata che consente di aggiungere o modificare le scorciatoie da tastiera personalizzate.

Allo stato attuale le modifiche apportate non sono funzionanti, il sistema dunque nonostante consenta la personalizzazione delle scorciatoie, non le accetta in un secondo momento non consentendone l’utilizzo, per ora; inoltre non è presente una procedura per eliminare i valori di default, mentre è presente la possibilità di ripristinarli, segno di come in futuro anche la prima opzione dovrebbe essere disponibile.

Ad ogni modo, nonostante le modifiche apportate non siano per il momento utilizzabili (probabilmente verranno attivate con un prossimo aggiornamento), qualora foste utilizzatori del canale Beta di ChromeOS e voleste testare con mano la nuova interfaccia dedicata, vi basterà attivare i seguenti flag:

chrome://flags#improved-keyboard-shortcuts

chrome://flags#enable-shortcut-customization-app

chrome://flags#enable-shortcut-customization

Potrebbe interessarti anche: C’è una funzione dei Google Pixel in arrivo su ChromeOS