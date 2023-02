Pian pianino Google sta rendendo ChromeOS un sistema operativo più maturo e capace di soddisfare esigenze diverse. Ultimamente, con tutte le virgolette del caso, i Chromebook si stanno facendo un po’ più adatti al gaming, sia lato hardware con alcuni portatili dedicati, che lato software con l’integrazione di servizi di cloud gaming come GeForce Now di NVIDIA, Xbox Cloud Gaming di Microsoft o Amazon Luna.

Un ulteriore passo lo rappresenta una funzione derivata dai Google Pixel, che pare sia in dirittura d’arrivo a giudicare dagli indizi trapelati su Chromium. Si tratta della cosiddetta Game Dashboard, resa nella nostra lingua come “Pannello di gioco”.

Pannello di gioco dei Pixel in vista su ChromeOS

Ma prima degli indizi, due parole su Pannello di gioco. Si tratta di una modalità che, come molte sue simili disponibili su smartphone e altri dispositivi, permette di automatizzare alcune opzioni durante le sessioni di gioco. Quando abilitata, l’utente può ad esempio scegliere se attivare automaticamente la modalità non disturbare per i giochi (per ricevere solo le notifiche di app e persone importanti) e/o abilitare l’icona mobile dedicata, che mostra la scorciatoia del Pannello di gioco nei giochi per l’appunto.

Questa “Game Dashboard” dei Google Pixel più di questo non è in grado di fare, nonostante le modalità presenti su vari smartphone rivali siano decisamente più ricche (e utili). Comunque, dagli indizi emersi su Chromium sembrerebbe che la Casa di Mountain View desideri portarla presto anche su ChromeOS.

Le informazioni condivise dai colleghi di ChromeUnboxed parlano ad esempio di interventi della stessa limitati ai soli giochi Android nei primi momenti, per espandersi poi anche su altri titoli in futuro. Ci sono evidenze anche relative all’implementazione tramite una barra delle azioni anziché tramite overlay, oltre alla presenza di una scorciatoia da tastiera (combinazione di tasti) che permetterebbe di attivare e disattivare la “Game Dashboard” più rapidamente.

Ad ogni modo, si tratta di semplici indizi che permettono soltanto di ipotizzare un prossimo arrivo su ChromeOS. Non sappiamo per ora né come, né quando possa essere implementata o se avrà una qualche somiglianza con il (povero) Pannello di gioco dei Google Pixel, che non è certo il massimo dell’utilità. Non ci resta che pazientare ancora un po’, con la speranza che tale Game Dashboard per Chromebook sia usabile anche per i servizi di cloud gaming come NVIDIA GeForce NOW, per inciso.

In copertina i tre Chromebook da gaming presentati da Google lo scorso ottobre

