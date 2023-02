I risultati di quella ricerca sono ora in pratica confermati dai dati pubblicati da Transport & Environment (T&E), che aveva commissionato alla University of Technology di Graz un nuovo studio teso a comprendere se l’uscita dei modelli più recenti avesse comportato miglioramenti di un qualche rilievo. Lo studio in questione si intitola “Plug-in hybrids 2.0: A dangerous distraction, not a climate solution” e i risultati ottenuti non sono stati quelli sperati inizialmente. Condotti su una distanza di 55 chilometri, quindi abbastanza limitata, hanno visto la Bmw Serie 3 emettere sino a 112 grammi di Co2 al chilometro, in pratica il triplo di quanto dichiarato dall’azienda (36 grammi).

Va leggermente meglio nel caso della Peugeot 308, la quale si limita a sforare il dato indicato nell’ordine del 20% rispetto ai 27 grammi per chilometro che vengono indicati da Stellantis. Sale invece al 70% lo sforamento in questione se si prendono i dati dimostrati dall’utilizzo di una Renault Megane. Se i test condotti in laboratorio indicano emissioni intorno ai 30 grammi per chilometro, il dato su strada si allontana notevolmente, dando modo agli esperti di trarre le seguenti conclusioni: le auto non sono in grado, una volta messe in strada, di confermare l’autonomia elettrica nel traffico, se non per archi temporali limitati. Soltanto la Renault Megane è riuscita a dare risultati soddisfacenti, anche se non è detto che sia in grado di confermarli sulle distanze più lunghe. La Peugeot 308 ha in pratica retto per il 53% del percorso, contro il 74% della BMW Serie 3.