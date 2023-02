Nel corso degli anni il settore dei dispositivi indossabili ha indubbiamente compiuto passi da gigante con l’exploit più evidente arrivato dopo la loro evoluzione in accessori volti al monitoraggio dei parametri vitali più importanti del nostro corpo di cui ormai rappresentano un’estensione. Non è un caso se Google stessa abbia ritenuto cruciale l’acquisizione di Fitbit nel percorso di realizzazione e conseguente lancio del primo Pixel Watch.

Negli ultimi anni le aziende hanno implementato la misurazione di variabili corporee sempre più avanzate come quella dell’ossigenazione del sangue (SpO2) o l’introduzione dell’ECG. Ebbene, Fitbit, uno dei pionieri del settore, sembrerebbe aver brevettato una tecnologia che consentirebbe di misurare la pressione sanguigna direttamente dal dito indice.

Come funzionerà la misurazione della pressione sanguigna sui Fitbit

Le ricerche in tal senso sono datate 2021, quando l’azienda ora di proprietà di Big G, iniziò a ricercare un metodo per monitorare la pressione sanguigna tramite lo studio dell’intervallo tra un battito e un altro. Il documento allegato al deposito del brevetto mostra un dispositivo dal classico form-factor ma con sensore di pressione sanguigna posizionato sul display; qui l’utente dovrà posizionare il dito indice – dove è situata l’arteria radiale, la principale arteria dell’avambraccio – ed esercitare una pressione variabile grazie alla procedura guidata mostrata sullo schermo.

Con questo espediente il prossimo wearable di Fitbit (o Google) sarà in grado di misurare con una certa precisione la pressione sanguigna. Ovviamente un dispositivo del genere non mira a sostituire il classico sfigmomanometro per la misurazione classica ma si propone come valida alternativa per poter tenere sotto controllo il valore in mobilità o nel corso dell’attività fisica.

Attualmente non sono state rivelate le tempistiche di rilascio di questa tecnologia ma è lecito attendersi maggiori dettagli nei mesi che precedono il lancio della prossima lineup di dispositivi Fitbit, prevista per il mese di settembre.

Potrebbe interessarti anche: Matter per i dispositivi sanitari: il piano per l’assistenza medica da remoto