Nelle scorse ore Samsung ha dato nuova linfa al suo servizio d’intrattenimento aggiungendo al catalogo 5 nuovi canali. Samsung TV Plus, il servizio interessato, è la piattaforma integrata nelle smart TV del marchio coreano, che con quest’ultimo aggiornamento va ad arricchirsi ulteriormente, pur restando del tutto gratuito al 100% chiaramente.

I 5 nuovi canali di Samsung TV Plus

Con questi nuovi canali la nostra offerta continua a crescere con l’obiettivo di portare contenuti di varia natura che spaziano dall’intrattenimento alla cultura, incontrando le esigenze di tutti gli spettatori televisivi. Il recente accordo con Video Solutions AG, un nuovo partner che ha fatto ingresso ufficiale nel mercato italiano e, la stretta collaborazione con CHILI, ci permette di lanciare nuovi canali, arricchendo sempre di più il fantastico servizio gratuito targato Samsung.

Con queste parole Cristina Sala, Italy Country Manager di Samsung TV Plus – ESBO, ha salutato l’arrivo dei nuovi canali in questione, disponibili in Italia su Samsung TV Plus da ieri, 8 febbraio.

Il servizio video gratuito del colosso coreano si arricchisce dunque di Move – Italian Active Lives (4409), un canale dedicato al turismo e agli stili di vita del belpaese legati al benessere e all’avventura. Mentre agli appassionati di musica rock è dedicato il canale Rock TV (4718 – by CHILI), specializzato nella trasmissione di musica rock che offre videoclip, grandi eventi live, interviste ai principali nomi della scena musicale rock, documentari e altri programmi d’intrattenimento.

E sempre rimanendo entro i confini della musica, ma su prospettive diverse, Hip Hop TV (4720 – by CHILI) trasmette su Samsung TV Plus la musica urban più moderna. Sulla falsariga del canale precedente, propone videoclip alternati ad approfondimento sui protagonisti della musica italiana oltre agli eventi live.

Grandi Documentari – Wedo Docs (4211) è, come intuibile, il nuovo canale dedicato ai documentari, qui incentrati su diversi temi quali il mondo animale, le biografie dei grandi personaggi storici e il pianeta più in generale. Per gli appassionati di cinema c’è invece Film al Femminile – Wedo Movies (4973), la rete contente film di vario genere: dai drammi ai thriller.

Come anticipato, tutti e 5, sono già disponibili su Samsung TV Plus e sulle smart TV di Samsung che integrano il servizio, gratuito e preinstallato su tutte le televisioni del marchio prodotte dal 2016 in poi. Chi volesse usufruirne in mobilità, può far riferimento invece sull’app per dispositivi mobili (è compatibile con smartphone e tablet Samsung) scaricabile dal Galaxy Store o dal Google Play Store.

