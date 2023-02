È passato un po’ di tempo dall’introduzione della connettività 5G sui dispositivi mobili, la maggior parte degli smartphone in circolazione ne sono infatti dotati, ma ciò non fa di essa una tecnologia comune; ci sono ancora diverse categorie di prodotti, come gli indossabili o i dispositivi IoT, che supportano ancora esclusivamente il 4G LTE. È proprio a queste categorie di prodotti che si rivolge Qualcomm con il suo nuovo modem 5G Snapdragon X35, con il quale si prefigge lo scopo di fornire il supporto 5G a dispositivi dalle dimensioni più contenute e non solo.

Qualcomm Snapdragon X35 porterà il supporto 5G su dispositivi indossabili, IoT, Chromebook e altri

L’azienda ha presentato oggi il suo nuovo modem 5G Snapdragon X35 dotato di tecnologia 5G NR-Light (o capacità ridotta), Qualcomm afferma che la nuova componente è in grado di raggiungere velocità di downlink di circa 220 Mbps e uplink di circa 100 Mbps; Durga Malladi, vicepresidente senior e direttore generale, modem cellulari e infrastruttura della società ha utilizzato le seguenti parole per presentare il nuovo modem dell’azienda:

Snapdragon X35 riunisce le principali scoperte 5G attese dall’innovatore wireless leader a livello mondiale. Il primo modem 5G NR-Light al mondo è caratterizzato da un design ottimizzato e conveniente con la massima efficienza energetica, termica ottimizzata e ingombro ridotto. Snapdragon X35 è pronto per alimentare la prossima ondata di dispositivi edge intelligenti connessi e potenziare un ampio spettro di usi. Non vediamo l’ora di lavorare con i leader del settore per liberare ciò che è possibile con una piattaforma 5G unificata.

La nuova tecnologia NR-Light consente di usufruire degli aspetti positivi della connettività 5G, come l’efficienza spettrale e l’accesso a nuove bande inferiori a 6 GHz, ma in un corpo più piccolo, ciò fa sì che dispositivi indossabili di fascia alta potranno vedere implementato al loro interno lo Snapdragon X35 ma non solo, il nuovo modem infatti potrà essere utilizzato anche in dispositivi IoT nel contesto industriale, nei Chromebook, nei PC di fascia bassa, nei router e in tanti altri prodotti. Inoltre il nuovo modem non necessita della presenza di un SoC Qualcomm per espletare le proprie funzioni.

L’azienda riporta che lo Snapdragon X35 supporta un’opzione di fallback 4G LTE ed è il modem con la potenza più bassa che l’azienda abbia mai rilasciato, inoltre utilizza le stesse interfacce dei precedenti modem LTE, cosa che in teoria consentirebbe a vecchi modelli già esistenti di integrare al loro interno il nuovo modem, così da beneficiare della connettività 5G.

I vari produttori in ambito tecnologico sono già molto interessati alla nuova soluzione presentata da Qualcomm, potremo infatti vedere i primi dispositivi equipaggiati con la suddetta componente intorno alla prima metà del 2024; il costo dello Snapdragon X35 dovrebbe essere circa la metà rispetto al prezzo del modem Snapdragon X55.

