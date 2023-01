Anche Qualcomm, azienda leader di semiconduttori, vuole dire la sua al CES 2023 di Las Vegas. È stata svelata al mondo intero l’ultima aggiunta al crescente portafoglio di prodotti Snapdragon Digital Chassis con l’introduzione del SoC Snapdragon Ride Flex.

Snapdragon Digital Chassis Concept Vehicle racchiude le ambizioni di Qualcomm di rimanere in prima linea nell’esperienza di guida di nuova generazione (e anche in quella dell’industria automobilistica in generale). Si tratta di processori sempre più diffusi che integrano hardware, software e servizi, che vedono la loro massima espressione nelle soluzioni di elaborazione presentate al CES 2023 come Snapdragon Ride Platforms. La prossima generazione di queste piattaforme sarà basata su un processo produttivo a 4 nanometri (nm) e sarà proposta alle case automobilistiche di prima categoria come piattaforme all-in-one per creare rapidamente sistemi avanzati di assistenza alla guida sicuri, scalabili e aggiornabili (ADAS) e soluzioni di guida automatizzata (AD).

Le capacità del SoC Snapdragon Ride Flex

In occasione della fiera, l’OEM ha presentato anche i SoC Snapdragon Ride Flex, una nuova piattaforma di elaborazione per auto che, come il resto della famiglia Snapdragon Ride Platform, integra lo stack Ride Vision, certificato dalle normative europee sulla sicurezza generale, per il controllo dei sensori necessario alle possibilità di guida autonoma di nuova generazione.

Progettato per soddisfare i più alti livelli di sicurezza automobilistica del New Car Assessment Program, il SoC Flex mira a realizzare un’architettura hardware in grado di supportare l’isolamento, l’assenza di interferenze e la qualità del servizio per specifiche funzioni ADAS. È dotato di un’isola di sicurezza dedicata al livello D di integrità della sicurezza automobilistica, pur potendo raggiungere livelli di autonomia più elevati.

Il SoC Flex integra anche una piattaforma software che supporta più sistemi operativi che lavorano in contemporanea, l’abilitazione dell’hypervisor con macchine virtuali isolate e un sistema operativo in tempo reale con un’architettura aperta per il settore automobilistico.

Secondo Qualcomm, il SoC Flex è in grado di soddisfare i requisiti di carico di lavoro a criticità mista dei sistemi di sicurezza per l’assistenza alla guida, dei cluster digitali riconfigurabili, dei sistemi di infotainment, dei sistemi di monitoraggio del conducente e dei sistemi di park-assist (parcheggio semiautomatico).

Il SoC Flex è integrato con lo stack Snapdragon Ride Vision, progettato per consentire esperienze di assistenza alla guida e di guida automatizzata altamente programmabili e sicure, con l’ausilio di una telecamera frontale che soddisfa i requisiti normativi. Lo scopo è anche quello di abilitare sensori multimodali, come telecamere multiple, radar, lidar e mappe, per una percezione migliorata che crea un modello ambientale intorno al veicolo e che supporta gli algoritmi di controllo del veicolo.

Il SoC progettato per casi d’uso complessi

Qualcomm ha sfruttato il suo background nello sviluppo di soluzioni automobilistiche aperte, programmabili, ad alte prestazioni ed efficienti dal punto di vista energetico per progettare la famiglia di SoC Flex in modo che sia compatibile con il più ampio portafoglio di chipset della famiglia Snapdragon Digital Chassis Platform.

L’obiettivo è quello di ottimizzare il SoC Flex per la scalabilità delle prestazioni, che vanno dai sistemi di calcolo centrale entry-level a quelli premium di fascia alta. In questo modo le case automobilistiche avranno la flessibilità di scegliere il livello di prestazioni più appropriato per i loro veicoli.

Inoltre, il SoC Flex è progettato per consentire alle case produttrici di auto di far fronte a complessi casi d’uso dell’abitacolo, come quadri strumenti integrati con grafica immersiva di fascia alta, display per l’infotainment e il gaming e schermi per l’intrattenimento dei sedili posteriori, contemporaneamente a un’esperienza audio premium con una bassa latenza e allo stack Snapdragon Ride Vision integrato. Questi requisiti di performance possono essere raggiunti grazie all’ottimizzazione hardware e software.

Nakul Duggal, senior vice president e GM di Qualcomm Technologies, Inc., ha dichiarato con entusiasmo l’arrivo del nuovo chipset. Ecco le sue parole.

Continuiamo a rimanere all’avanguardia dell’innovazione del calcolo automobilistico e, mentre entriamo nell’era dei veicoli definiti dal software, la famiglia di piattaforme Snapdragon Ride Flex SoC definisce un nuovo punto di riferimento per le architetture miste critiche ad alte prestazioni e ottimizzate per il consumo di energia. Stiamo rendendo più facile e conveniente per i costruttori e i Tier-1 adottare la transizione verso un’architettura integrata, aperta e scalabile per l’elaborazione di calcolo per veicoli di prossima generazione. La piattaforma Snapdragon Ride Flex SoC è progettata per supportare le esigenze dei costruttori automobilistici e dei fornitori di sistemi di livello 1 per l’adozione dei sistemi di guida automatizzata di livello 3 e superiore, offrendo una soluzione di calcolo di livello superiore per l’elaborazione di ADAS e AD.

Disponibilità del SoC Snapdragon Ride Flex

Qualcomm sembra voler fare sul serio, dominando non solo il mercato dei chip per smartphone ma anche quello per le auto. A conferma di ciò è stata annunciata da Visteon e Qualcomm Technologies, Inc. l’intenzione di portare avanti la loro collaborazione con lo sviluppo di un controller della cabina di pilotaggio ad alte prestazioni, progettato per consentire alle case automobilistiche di tutto il mondo di costruire abitacoli di nuova generazione.

Nonostante la tecnologia svelata sia estremamente promettente, ci sarà da attendere. La prima piattaforma Snapdragon Ride Flex è in fase di campionamento e l’avvio della produzione è previsto per il 2024.

Per chi volesse approfondire, sul sito ufficiale di Qualcomm è disponibile un video che mostra le potenzialità del nuovo chipset.

