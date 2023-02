AMD ha annunciato in via ufficiale prezzi e disponibilità dei nuovi processori della serie Ryzen 7000 X3D, presentati ufficialmente ad inizio gennaio, in occasione del CES 2023. La nuova famiglia di CPU di casa AMD è pronta per il debutto con l’obiettivo di offrire un ulteriore upgrade prestazione per il settore dei PC desktop, in particolare per il gaming, la creazione di contenuti e per chi ha bisogno di una workstation sempre al top. Vediamo, quindi, i primi dettagli ufficiali sul lancio commerciale dei nuovi Ryzen 7000 X3D di AMD:

AMD Ryzen 7000 X3D: ufficializzati prezzi e disponibilità

A distanza di qualche settimana dalla presentazione ufficiale, AMD annuncia ufficialmente i dettagli del lancio dei nuovi Ryzen 7000 X3D. La nuova gamma di CPU con 3D V-Cache comprenderà tre modelli. In arrivo c’è il top di gamma AMD Ryzen 9 7950X3D con 16 Core e 32 Thread. Questa CPU può contare su un clock base di 4,2 GHz e su di un Boost fino a 5,7 GHz. Si tratta dell’unico modello della gamma ad arrivare a 144 MB di Cache. Il TDP è, invece, fissato a 120 W, come per le altre versioni.

AMD ha in cantiere un secondo Ryzen 9: si tratta del Ryzen 9 7900X3D. In questo caso, troviamo una configurazione con 12 Core e 24 Thread, frequenza base di 4,4 GHz e boost fino a 5,6 GHz. La Cache è di “appena” 140 MB mentre il TDP è di 120 W. I due nuovi Ryzen 9 arriveranno sul mercato a partire dal 28 febbraio. Il prezzo suggerito da AMD per le due CPU è di 599 dollari per il 7900X3D e di 699 dollari per il 7950X3D.

A completare la gamma dei nuovi processori desktop di casa AMD troveremo il Ryzen 7 7800X3D, terzo componente della nuova famiglia che punta ad offrire la possibilità di accesso alla tecnologia 3D V-Cache ad un pubblico maggiore. Questa CPU presenta 8 Core e 16 Thread con una frequenza base di 4,2 GHz e un boost fino a 5 GHz. La Cache, in questo caso, scende a 104 MB con il TDP che resta a 120 W.

Per il nuovo Ryzen 7 con tecnologia 3D V-Cache sarà necessario attendere qualche settimana in più. Le vendite partiranno il prossimo 6 di aprile con un prezzo consigliato di 449 dollari. Da notare che tutti i nuovi processori utilizzeranno il Socket AM5 e potranno contare sulle novità introdotte dalla serie Ryzen 7000 per desktop, già disponibile sul mercato con diverse varianti.

Per il momento, non ci sono informazioni precise in merito al prezzo e alla disponibilità dei nuovi Ryzen 7000 X3D in Italia. Non dovrebbero esserci sostanziali differenze rispetto ad altri mercati. Le vendite dei Ryzen 9 dovrebbero partire già nel corso del mese di marzo con il Ryzen 7 disponibile dal successivo mese di aprile. Maggiori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.

