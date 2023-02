Febbraio da MediaWorld inizia con una nuova promozione che permette di risparmiare fino a 300 euro in base al totale della spesa effettuata. Si chiama Sconto Subito e fino a domenica 5 febbraio permette di portarsi a casa diversi prodotti a prezzi ribassati. A seguire vi spieghiamo come funziona, i prodotti inclusi, quelli esclusi, e tutto quello che c’è da sapere.

Come funziona lo Sconto Subito di MediaWorld

MediaWorld ha lanciato questa promozione oggi, primo febbraio 2023 e, come anticipato, sarà disponibile fino a domenica 5 febbraio. In questi giorni, sia i punti vendita fisici, che il negozio online, mettono a disposizione dei clienti la campagna promozionale “Sconto Subito”: offre uno sconto immediato variabile, in base al totale della spesa effettuata (quindi anche più prodotti insieme, volendo).

La formula è la solita più spendi e più lo sconto aumenta, e questi sono gli scaglioni relativi:

40 euro di sconto con una spesa minima di 250 euro

con una spesa minima di 250 euro 80 euro di sconto con una spesa minima di 500 euro

con una spesa minima di 500 euro 200 euro di sconto con una spesa minima di 1000 euro

con una spesa minima di 1000 euro 300 euro di sconto con una spesa minima di 1500 euro

Lo Sconto Subito di MediaWorld non vale su tutti i prodotti del negozio. Queste sono le esclusioni da sapere:

Tutti i prodotti che partecipano alle promozioni omnicanale: “La migliore tecnologia per la casa con Rowenta”, “Tecnologia sempre con te”; tutti i prodotti che partecipano alle promozioni online “SOLO PER OGGI”, “SOLO PER IL WEEKEND” (Articoli esclusi solo sul sito web); tutti i prodotti del sito Mediaworld Ricondizionati (https://ricondizionati.mediaworld.it/); tutti i prodotti del Grande Elettrodomestico a marchio SMEG linea FAB in allegato; tutti i prodotti del Piccolo Elettrodomestico a marchio SMEG; tutti i prodotti a marchio SAMSUNG canale mobilieri in allegato; tutti i prodotti a marchio MIELE; tutti i prodotti a marchio DYSON; tutte le CONSOLE; tutti i prodotti a marchio MGAMER; tutti i prodotti a marchio APPLE; tutti i prodotti Entertainment card; i prodotti ceduti nell’ambito di abbonamenti (telefonia, internet, tv ecc.), le prevendite le prenotazioni, i prodotti di editoria, i Gratta &Vinci, le polizze, le liste nozze e similari (compleanno, Cresima ecc..), e tutti quegli articoli che rappresentano pin digitali, buoni, ricariche, cofanetti, carte regalo e tutti i servizi MediaWorld.

I prodotti compatibili con lo Sconto Subito di MediaWorld

Ciò detto, vi segnaliamo alcune delle offerte più interessanti incluse nella promozione Sconto Subito di MediaWorld:

Per inciso, se non vedete il prezzo indicato nella pagina prodotto è perché, lo sconto relativo alla promozione in questione è visibile solo una volta aperto il carrello. Comunque, vi lasciamo a seguire il link alla pagina della promozione Sconto Subito di MediaWorld (in vigore fino a domenica 5 febbraio) dove trovate in basso tutti i prodotti disponibili in offerta divisi per categoria:

Tutti i prodotti compatibili con lo Sconto Subito di MediaWorld

Se non volete perdervi le migliori offerte sulla tecnologia, vi ricordiamo inoltre di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.

