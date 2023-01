Euronics rinnova le sue offerte con il lancio della nuova campagna Star Days che mette a disposizione degli utenti una serie di promozioni con sconti fino al 30% su vari prodotti tech. Le offerte sono accessibili dallo store online di Euronics e saranno valide fino al prossimo 8 di febbraio. Di seguito andremo a segnalarvi quali sono le offerte più interessanti lanciate oggi da Euronics su tutte le principali categorie di prodotto, a partire dai notebook che giocano il ruolo di protagonisti in queste nuove offerte Euronics. Ecco i dettagli completi:

Le migliori offerte Star Days di Euronics

È tempo di nuove offerte da Euronics che lancia le promozioni Star Days con sconti fino al 30%. A disposizione degli utenti ci sono svariati prodotti tech proposti ad un ottimo prezzo, direttamente sullo store online di Euronics ed anche con la possibilità di richiedere il pagamento in 3 rate senza interessi con Klarna o PayPal e di optare per il ritiro gratuito in negozio del dispositivo scelto.

Vediamo quali sono le offerte più interessanti lanciate da Euronics partendo dai notebook:

La nuova serie di offerte Euronics mette a disposizione a disposizione degli utenti a prezzo scontato anche alcuni tablet Android, alcuni PC desktop e diversi giochi, tra cui Fifa 23 che viene proposto a partire da 39,90 euro. Per un quadro completo sulle promozioni in corso sullo store ufficiale di Euronics è possibile dare un’occhiata al link riportato qui di seguito.

>> Scopri qui tutte le offerte Star Days di Euronics <<