È il momento giusto per passare a Sky WiFi ed attivare una nuova offerta per la connessione Internet casa. L’operatore, che secondo gli Speedtest Awards di Ookla del 2022 può contare sulla rete più veloce in Italia, lancia oggi una nuova offerta con attivazione gratuita, canone scontato per 18 mesi (senza vincoli di permanenza una volta terminata la promo) e Buono Amazon da 25 euro in regalo per tutti i nuovi clienti. Si tratta di un’offerta decisamente interessante che può rappresentare l’occasione giusta per ridurre il costo della connessione Internet senza compromessi sulla velocità e sulla qualità della rete. Ecco tutti i dettagli sulla promozione che arricchisce la gamma di offerte fibra di Sky.

Sky WiFi: ecco la nuova offerta con prezzo scontato e Buono Amazon in regalo

C’è tempo fino al prossimo 18 di febbraio per attivare la nuova promozione di Sky WiFi per la connessione Internet di casa. L’offerta lanciata dall’operatore garantisce uno sconto sul canone mensile, l’attivazione gratuita oltre ad un Buono Amazon da 25 euro in regalo per tutti i nuovi clienti. In realtà, non si tratta di una sola offerta ma di una promozione applicabile a 3 diversi piani tariffari tra cui i clienti che scelgono Sky WiFi hanno la possibilità di scegliere l’opzione più adatta per la connessione Internet di casa.

La prima opzione si chiama semplicemente Sky WiFi e include la linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata. La seconda, invece, è Sky WiFi Plus ed aggiunge anche le chiamate illimitate al pacchetto. La terza è Sky WiFi Ultra Plus ed include, rispetto alla versione Plus, anche 2 Sky Wifi Spot ovvero due dispositivi per estendere la copertura della rete Wi-Fi di casa senza dover ricorrere ad accessori di terze parti ma puntando sull’ecosistema Sky WiFi.

Tutte e tre le offerte presentano una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home) con velocità massima di 1 Giga in download e 300 Mega in upload. In caso di indisponibilità della fibra, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC (Fiber to the Cabinet) con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. La connessione sarà realizzata sfruttando la tecnologia migliore disponibile all’indirizzo dell’utente.

Da segnalare, inoltre, che su tutti e tre i piani tariffari è disponibile l’attivazione gratuita (ma per Ultra Plus bisogna considerare la spesa iniziale di 50 euro per i due Sky Wifi Spot) oltre che l’accesso in comodato d’uso gratuito allo Sky WiFi Hub, il modem router messo a disposizione dall’operatore per la connessione Internet di casa (è comunque possibile utilizzare un proprio modem, nel rispetto della normativa sul modem libero). C’è un altro elemento che accomuna i tre piani. Si tratta del costo mensile.

Tutte e tre le offerte Sky WiFi presentano, infatti, un canone di 24,90 euro al mese per 18 mesi. A cambiare è il costo mensile terminato il periodo promozionale (29,90 euro per Sky WiFi, 34,90 euro per Sky WiFi Plus e 37,90 euro per Sky WiFi Ultra Plus). Da notare, in ogni caso, che non ci sono vincoli di permanenza (l’eventuale cambio di operatore comporta un contributo di disattivazione di 11 euro). Alla fine (o anche prima del termine) della promozione sarà possibile cambiare operatore ed evitare il rincaro dovuto all’aumento del canone.

Su tutte le offerte, fino al prossimo 18 di febbraio, c’è un bonus di benvenuto rappresentato da un Buono Amazon da 25 euro che sarà erogato una volta completata l’attivazione dell’offerta. Per attivare una delle promozioni Sky WiFi è sufficiente accedere al link qui di sotto, per raggiungere il sito ufficiale, inserire l’indirizzo di casa per la verifica della copertura e completare la sottoscrizione.

>> Verifica la copertura e attiva una delle offerte Sky WiFi con Buono Amazon incluso <<