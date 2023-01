Continua il programma di rinnovamento di Sky Go. L’applicazione che consente l’accesso ai contenuti del proprio abbonamento a Sky anche tramite smartphone, tablet e PC registra un importante aggiornamento con la possibilità per gli utenti di poter accedere ora a nuovi contenuti. Da questa settimana, infatti, Sky Go include anche l’accesso ai canali generalisti della Rai, di Mediaset e di La7 che potranno essere guardati in live streaming, senza alcun costo aggiuntivo. Ecco i dettagli completi in merito a questa novità di Sky Go.

Sky Go si rinnova: ora sono disponibili anche i canali Rai, Mediaset e La7

Gli utenti Sky che hanno installato l’app di Sky Go sul proprio smartphone, sul tablet o sul PC possono ora contare su nuovi contenuti accessibili direttamente tramite l’applicazione. Con l’ultimo aggiornamento dell’app, infatti, è possibile accedere tramite Sky Go anche ai canali Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7. I canali generalisti saranno visibili in live streaming.

Per gli utenti Sky Go, quindi, ci sarà la possibilità di accedere, oltre a tutta la programmazione di Sky inclusa nel proprio abbonamento e ai contenuti on demand, anche ai canali principali della TV generalista con trasmissione in contemporanea rispetto al digitale terrestre. Naturalmente, non sono previsti costi extra per gli utenti.

Ricordiamo che Sky Go è sempre incluso con le offerte Sky. Per gli utenti che scelgono di attivare un abbonamento a Sky c’è la possibilità di scaricare e installare Sky Go su smartphone e tablet Android, iPhone, iPad, PC Windows e macOS. Tra le funzionalità a disposizione c’è la possibilità di effettuare il download dei contenuti sul proprio dispositivo oltre che l’accesso alle registrazioni dei programmi su Sky Q.

Da notare che tutti i contenuti di Sky Go sono accessibili anche al di fuori dell’Italia e all’interno dei confini dell’Unione Europea. I clienti Sky, quindi, possono continuare ad usufruire del proprio abbonamento anche una volta superati i confini nazionali, ad esempio per un viaggio di lavoro o una vacanza.

Ricordiamo, infine, che per i nuovi clienti è possibile richiedere la promozione Prova Sky Q che consente di accedere a tutta l’offerta Sky (compreso Sky Go) al costo di 9 euro per 30 giorni e senza vincoli successivi. Al termine del periodo promozionale, l’utente sarà libero di scegliere se e quale offerta Sky attivare. Maggiori dettagli sono disponibili al link qui di sotto:

