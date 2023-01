Negli ultimi anni è cresciuto il numero di persone che hanno scelto di lavorare da casa, per comodità e per riuscire a conciliare il lavoro e la famiglia. In molti casi però è necessario affrontare dei costi per avere tutti gli strumenti necessari a svolgere le proprie attività, a partire da una suite di programmi per ufficio.

Microsoft Office è sempre la prima scelta ma in alcuni casi i costi da affrontare scoraggiano gli utenti, che si ritrovano a dover scegliere tra le alternative gratuite (ma non sempre compatibili al 100%) e fonti alternative, col rischio di vedere il proprio computer invaso dal malware. Non è necessario spendere 400 euro per portarsi a casa una licenza originale di Microsoft Office 2021, perché grazie a Godeal24 e alla Software Big Sale in scena in questi giorni sul noto store online, potete acquistarla a meno di 25 euro.

Avete letto bene, una cifra decisamente irrisoria e alla portata di chiunque, con la possibilità di veder ulteriormente scendere il costo se trovate altre persone (amici, familiari, colleghi) con cui dividere il costo di un pacchetto multilicenza. E se avete la necessità di creare e modificare file PDF potete puntare ad Ashampoo PDF Pro 3, anch’esso disponibile a un prezzo molto vantaggioso.

L’offerta promozionale attiva sul sito mette a disposizione prezzi strepitosi su tantissimi software, incluse numerose versioni di Windows e Office. Il tutto con la certezza di avere una licenza originale al 100%, in grado di ricevere tutti gli aggiornamenti ufficiali da parte del produttore per rimanere sempre protetti e con le ultime novità a disposizione.

Se vi state chiedendo come sia possibile ottenere simili prezzi la risposta è semplice: Godeal24 vende licenze “usate”, che vengono dismesse da grandi società a cui non servono più. Si tratta di una procedura perfettamente legale, come ha confermato la Commissione Europea, che permette di acquistare i migliori software presenti sul mercato a prezzi stracciati. Volete un esempio?

Davvero niente male, soprattutto se vi serve solo una licenza di Windows 10, Windows 11 o Microsoft Office ma se vi servono entrambi? O se in casa avete magari un paio di PC, o avere amici e parenti che come voi vogliono aggiornare i propri computer senza doversi dissanguare? Godeal24 ha pensato anche a questa eventualità è ha creato dei bundle e dei pacchetti multilicenza per risparmiare ulteriormente.

Sui bundle che includono sia una licenza di Windows che una di Office è disponibile anche un coupon, GOLE62, che permette di risparmiare il 62% sul prezzo di acquisto, per un prezzo finale ancora più vantaggioso:

Chi sta cercando una versione particolare di Windows, per creare un piccolo server aziendale, può approfittare del codice GOLE50 e delle seguenti offerte:

Non mancano infine le promozioni legate alle migliori utility per tenere in ordine i dati nel vostro computer e per proteggerlo da eventuali minacce. Qui trovate una selezione dei prodotti più venduti ma le offerte sono davvero numerose.

Altri strumenti>>>

Potete acquistare senza timore su Godeal24, uno store affidabile come testimoniano anche gli utenti che hanno già acquistato in passato: il 98% di loro ha lasciato recensioni entusiastiche su TrustPilot e la possibilità di pagare i propri acquisti con PayPal è una ulteriore certezza in questo senso. Per qualsiasi problema potete rivolgervi al servizio di assistenza tecnica che risponde 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ed è pronto a risolvere i vostri dubbi.

Informazione Pubblicitaria