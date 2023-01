Durante il fine settimana Nintendo ha rilasciato a sorpresa un nuovo trailer del film di Super Mario Bros. La clip della durata di 30 secondi mostra nuove scene rispetto al trailer di presentazione pubblicato a novembre rivelando una sorpresa ai fan.

In questa nuova versione del trailer è possibile udire la voce di Seth Rogen nel ruolo dell’iconico gorilla Donkey Kong, inoltre appare Cat Mario, ovvero Super Mario che indossa il costume da gatto apparso per la prima volta nel gioco Super Mario 3D World per console Wii U.

Trailer esteso per il film di Super Mario Bros

Dopo che Super Mario ha indossato il suo celebre costume da gatto, Donkey Kong dice ridendo: “Hai trovato il costume del gatto! Mi dispiace…”, dopodiché il gorilla diventa serio e dice “Ora muori!” a Cat Mario.

Con questo trailer Nintendo ha offerto ai fan la possibilità di ascoltare le voci praticamente dell’intero cast della pellicola di Super Mario Bros, nel quale spiccano Chris Pratt nei panni di Mario, Jack Black nei panni di Bowser e Anya Taylor-Joy nei panni di Peach.

Dopo l’uscita del secondo trailer del film, il papà di Mario Shigeru Miyamoto ha affermato che Nintendo ha ridisegnato il modello di Donkey Kong per la prima volta da quando l’iconico gorilla è stato replicato in 3D in Donkey Kong Country nel 1994.

La società nipponica ha optato per un design più comico che ricordasse il personaggio originale di Donkey Kong. Il film di Super Mario Bros arriverà nelle sale il 7 aprile.

Potrebbe interessarti: Cosa guardare su Disney+ a febbraio? Tutte le novità tra film, serie TV e originals