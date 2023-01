L’intelligenza artificiale è un argomento particolarmente discusso da quando il modello di ChatGPT è stato aggiornato dimostrando al mondo le sue capacità di creare contenuti e non solo. Recentemente Google ha pubblicato una ricerca relativa a MusicLM, un sistema basato sull’IA che crea musica di qualsiasi genere in base a una descrizione testuale.

Progetti come AudioML di Google e Jukebox di OpenAI hanno già affrontato l’argomento, tuttavia il modello di MusicLM e il vasto database da 280.000 ore di musica utilizzato da Google AI per addestrarlo gli consentono di produrre musica con sorprendente varietà e profondità.

MusicLM crea musica per tutti i gusti in base al testo fornito

MusicLM non è solo in grado di combinare generi musicali e strumenti, ma di comporre i brani utilizzando concetti astratti, come ad esempio creare un ibrido di musica dance e reggaeton con una melodia ultraterrena che evochi un senso di meraviglia e soggezione.

L’IA può persino creare melodie basate su mormorii, fischi o un dipinto, inoltre una modalità storia può produrre un DJ set o una colonna sonora intrecciando diverse descrizioni.

Tuttavia anche MusicLM ha i suoi limiti come con molti generatori di contenuti basati sull’intelligenza artificiale, infatti alcune composizioni presentano arrangiamenti strani e troppo ripetitivi e le voci tendono a essere incomprensibili.

Come con altri generatori di intelligenza artificiale, anche MusicLM deve affrontare questioni relative al diritto d’autore e potrebbe essere necessario ottenere autorizzazioni per pubblicare brani creati dall’IA, proprio come devono fare i musicisti in carne e ossa che utilizzano campioni nei brani che producono.

MusicLM non sembra ancora pronto per sostituire musicisti e DJ, ma suggerisce che in futuro l’IA potrebbe svolgere un ruolo sempre più importante anche in studio o sul palco. Qui potete ascoltare alcuni esempi di musica creata da MusicLM.

