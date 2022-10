Purtroppo per i clienti, Vodafone ha ben pensato di rincarare alcune proprie offerte di rete fissa. Lo si legge nell’ultima fattura del mese, dove l’operatore indica la modifica contrattuale che sarà effettiva a partire dal prossimo 7 dicembre 2022.

L’aumento in questione è pari a 1,99 euro al mese, di sicuro per le offerte Vodafone One anche se non è al momento chiaro quali siano le altre coinvolte. Comunque, per tutte le informazioni al riguardo, comprese quelle per effettuare il recesso, seguiteci.

Vodafone aumenta i prezzi di alcune offerte di rete fissa

Per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal 7 dicembre 2022 il costo della tua offerta di rete fissa aumenterà di 1,99 euro al mese.

Questo è quanto si legge nella fattura dell’ultimo mese inviata da Vodafone relativa all’offerta One. Si tratta di un aumento in linea con i rincari comunicati a metà settembre, e che entreranno in vigore per alcuni clienti a partire dal prossimo 15 novembre. Queste stesse rimodulazioni Vodafone le stava diramando anche lo scorso luglio per settembre seguente, per dare un’idea della vastità di tali aumenti.

Come in quei casi, anche qui la rimodulazione prevede un aumento di 1,99 euro al mese per le offerte di rete fissa coinvolte, che sarà effettiva a partire dal 7 dicembre 2022 come specificato sopra.

Pur non avendo al momento un elenco delle offerte Vodafone coinvolte (Vodafone One è coinvolta di sicuro, considerando che lo screenshot allegato qui sotto è relativo proprio a tale piano), vi invitiamo a controllare l’ultima fattura ricevuta e vi ricordiamo che è pur sempre possibile esercitare il diritto di recesso per la modifica delle condizioni contrattuali.

Come recedere per modifica delle condizioni contrattuali

Quanto segue è quel che si legge nella fattura relativa:

Ti ricordiamo che, ai sensi dell’art. 98 septies decies comma 5 del Decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, della delibera 519/15/CONS e delle condizioni generali di contratto, se non accetti tali modifiche hai diritto di recedere dal contratto o passare ad altro operatore mantenendo il tuo numero senza penali né costi di disattivazione entro il 14 dicembre 2022, specificando come causale del recesso “modifica delle condizioni contrattuali”.

È possibile esercitare il diritto di recesso, senza costi aggiuntivi diversi da quelli eventualmente legati al metodo scelto, nelle seguenti modalità:

seguendo le indicazioni riportate su voda.it/disdettalineafissa;

in tutti i negozi Vodafone;

inviando una raccomandata A/R a servizio clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO);

scrivendo via PEC a disdette@vodafone.pec.it;

chiamando il 190 e specificando la causale sopra indicata a un operatore.

Vi ricordiamo che è possibile recedere per modifica delle condizioni contrattuali entro 70 giorni dalla data di emissione della fattura in cui viene comunicato quanto riportato e che in caso di recesso, per non perdere il numero dovrai passare contestualmente ad altro operatore senza alcun costo di disattivazione. Le eventuali rate residue del costo di disattivazione e/o dei dispositivi associati alla tua offerta verranno pagante con la stessa cadenza e con lo stesso metodo di pagamento che hai scelto. In alternativa comunicandolo nella richiesta di recesso potrai richiedere il pagamento in un’unica soluzione.

Per maggiori informazioni vi suggeriamo di visitare il sito web vodafone.it.

