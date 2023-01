Sono disponibili anche in Italia gli iPhone 13 ricondizionati certificati direttamente sul sito ufficiale Apple, con un risparmio sul prezzo di listino del 15%.

La linea di modelli è ufficialmente in vendita, oltre che in Italia, anche nel Regno Unito, Spagna e Germania e comprende iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, con il modello base al momento non disponibile. Tutti gli smartphone sono stati ricondizionati sostituendo le parti usurate con componenti nuovi e vengono venduti con una nuova batteria, un cavo mai utilizzato e una garanzia di un anno, alla quale si può aggiungere anche l’AppleCare+.

Ecco i prezzi degli iPhone 13 ricondizionati ufficiali

Con un risparmio sul prezzo di listino del 15%, troviamo iPhone 13 Mini da 128 GB a 709 euro, con la versione da 256 GB venduta a 819 euro e quella da 512 GB a 1009 euro. Per iPhone 13 Pro si parte da un risparmio di 200 euro con il modello da 256 GB venduto a 1109 euro fino ad arrivare ad un risparmio di 270 euro per la variante da 1 TB venduta a 1499 euro. Il risparmio maggiore si ha ovviamente con iPhone 13 Pro Max, che parte da 1199 euro per la variante da 256 GB fino ad arrivare ad un risparmio di 280 euro per la variante da 1 TB venduta a 1589 euro.

Acquistare un dispositivo ricondizionato, che Apple assicura essere indistinguibili dai prodotti nuovi e sigillati, può essere utile per coloro che vogliano risparmiare un pochino e non hanno esigenza di puntare su iPhone 14. Potete trovare i prodotti direttamente sul sito ufficiale a questo indirizzo.