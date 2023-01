Sono passati ormai diversi mesi dal lancio dei nuovi iPhone 14, ragion per cui i tempi sono ormai maturi per un acquisto un po’ meno impegnativo. E lo dimostrano le offerte che vi segnaliamo oggi, che abbassano di parecchio i prezzi del modello più economico (e più commercializzato): la versione base di iPhone 14, quella con 128 GB di memoria.

Grazie a coupon e sconti vari si toccano oggi i minimi storici, considerando che le cifre per acquistare le versioni in questione si aggirano tutte sugli 800 euro. Ma visto che le scorte sono particolarmente limitate, ecco tutti i dettagli e i link per approfittarne.

Minimo storico per iPhone 14 da 128 GB

Il marketplace che propone le offerte in questione è eBay, dove è possibile acquistare iPhone 14 da 128 GB a prezzi piuttosto ribassati rispetto al listino. Siamo ben oltre i 200 euro in meno rispetto ai 1.029, quindi vi suggeriamo di non aspettare oltre se siete interessati, visto che difficilmente scenderanno oltre a stretto giro, o torneranno presto a cifre del genere.

E così, dopo le offerte sui MacBook M1 e M2 e su vari modelli di iPad, oggi è il turno degli iPhone 14 da 128 GB, disponibili nel momento in cui scriviamo in varie colorazioni. Prima che finiscano o che tornino a prezzi più normali, ecco i link diretti per acquistarli subito, tutti nuovi, provenienti dall’Italia e con la spedizione gratuita:

Come anticipato, si tratta di offerte particolarmente ghiotte che sono destinate a esaurirsi presto, quindi non pensateci troppo. E per rimanere aggiornati sulle offerte migliori, sulla tecnologia in ogni salsa, vi suggeriamo di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più interessanti della rete: ecco il link diretto.

