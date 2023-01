Giornata piena di nuove offerte quella di oggi, che dopo aver visto partire la Samsung Week di MediaWorld, gli sconti sui MacBook Air M1 e M2 e quelli sulle TV economiche di Xiaomi, riserva a chi cerca un iPad più o meno recente un’occasione piuttosto ghiotta. È in vigore infatti un nuovo codice sconto promosso da eBay che va a fungere da sconto extra sull’acquisto di vari prodotti, tablet della Mela inclusi per l’appunto. I dettagli, gli iPad scontati e le modalità d’uso ve li spieghiamo subito.

iPad in offerta con il coupon: come approfittarne

Chi promuove l’offerta, come anticipato, è eBay che ha lanciato oggi, 23 gennaio 2023, un nuovo codice sconto valido su diversi prodotti. Per approfittarne c’è tempo fino al 19 febbraio 2023, ma le scorte sono limitate, soprattutto sui prodotti più convenienti, come gli iPad in questione per l’appunto.

Comunque, tale coupon vale il 10% di sconto, per un massimo di 100 euro ed è utilizzabile al massimo per 3 volte (per ciascun utente): quindi lo sconto massimo ottenibile è pari a 300 euro. I prodotti interessati ve li linkiamo a seguire, ma basti sapere che nella pagina prodotto trovate direttamente un riquadro con riportato il prezzo finale scontato. Il codice da inserire in fase d’acquisto è CASA23.

Ciò detto andiamo a scoprire i prodotti più interessanti compatibili, fra cui ci sono per l’appunto vari modelli di iPad, più e meno recenti. Senza perderci in chiacchiere, ecco i più allettanti, tutti provenienti dall’Italia, spediti gratuitamente e proposti da venditori affidabili:

Questi erano solo alcuni degli iPad disponibili in offerta su eBay compatibili con il coupon CASA23, che ricordiamo essere disponibile fino al 19 febbraio 2023.

Guarda tutti i prodotti in offerta su eBay compatibili con CASA23

In copertina iPad Pro M1 (qui la nostra recensione)

