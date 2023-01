Il team di Microsoft continua a spingere gli utenti Windows 10 ad aggiornare i loro computer all’ultima versione disponibile del sistema operativo dell’azienda, ossia Windows 11, che non ha ancora raggiunto i risultati auspicati dal colosso di Redmond in termini di diffusione.

Gli utenti pare siano piuttosto restii a passare alla nuova versione del sistema operativo e così Microsoft prova a incentivarli e l’ennesimo tentativo viene portato avanti con l’utimo aggiornamrnto di Windows 10.

Ci riferiamo all’update alla versione KB5020683 che, una volta installato, offre una nuova schermata OOBE (Out of Box Experience), espressione usata per indicare una serie di schermate che appaiono all’accensione del computer e che in genere invitano a completare azioni come accettare contratti di licenza, connettere il computer a Internet o accedere con il proprio ID Microsoft.

Microsoft continua a spingere Windows 11

Con tale ultimo aggiornamento il team di Microsoft ha deciso di sfruttare la schermata OOBE per mostrare una serie di pagine che introducono Windows 11 e chiedono agli utenti di scaricare e installare la nuova versione del sistema operativo.

Nella pagina di supporto il colosso di Redmond precisa che a dicembre è stato rilasciato un aggiornamento out-of-band per migliorare l’esperienza out-of-box (OOBE) di Windows 10, versione 2004, 20H2, 21H1, 21H2 e 22H2, aggiungendo che fornisce ai dispositivi idonei la possibilità di eseguire l’aggiornamento a Windows 11 come parte del processo OOBE.

Stando a quanto è possibile apprendere, questo update sarà disponibile solo quando sarà installato un aggiornamento OOBE e sarà riservato ai dispositivi che sono in grado di soddisfare i requisiti minimi richiesti da Microsoft per il supporto a Windows 11.

Ricordiamo che si avvicina il momento della fine del supporto ufficiale di Windows 10, in programma per il 14 ottobre 2025 e il colosso di Redmond vede ridursi sempre più il tempo a sua disposizione per convincere la maggior parte degli utenti a passare al nuovo sistema operativo.