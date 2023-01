Il team di Microsoft ha deciso di cambiare il nome di Office Insider, programma che consente agli utenti di provare le novità introdotte con gli aggiornamenti nelle applicazioni della suite Office prima del rilascio degli update a livello globale.

Ebbene, a distanza di oltre sette anni dal lancio di tale programma, il colosso di Redmond ha pensato che è arrivato il momento di rimuoverlo dal brand Office, per farlo così diventare Microsoft 365 Insider.

Date il benvenuto a Microsoft 365 Insider

Il team di Microsoft ha annunciato il nuovo nome del programma sul sito Web ufficiale di Insider (lo trovate qui), che presenta ancora il marchio Office (probabilmente a breve sarà rimosso) e tale modifica fa parte degli sforzi del colosso di Redmond volti a dare maggior risalto a Microsoft 365, arricchendo tale brand di uno dei prodotti di maggior successo dell’azienda statunitense.

Nonostante la modifica del nome e il nuovo logo per l’account ufficiale su Twitter (trovate la relativa pagina seguendo questo link), la sostanza non cambia anche se il colosso di Redmond fa presente che tale modifica amplia la portata del programma Insider e, pertanto, gli utenti potranno attendersi più annunci (oltre a quelli “normali” per le app della suite Office).

Inoltre, tutte le note con le novità introdotte da ciascuna nuova release sono state spostate sul sito dedicato (lo trovate seguendo questo link).

Gli utenti che hanno già preso parte al programma Office Insider non devono fare nulla per continuare a ricevere le funzionalità in anteprima e le varie applicazioni della suite Office continueranno a ricevere aggiornamenti nel Current Channel (Preview) e nel Beta Channel.

Ad ogni modo, il team del colosso di Redmond ricorda agli utenti che il marchio Office non scomparirà del tutto, in quanto continuerà ad essere presente (tra parentesi) accanto a Microsoft 365 in varie parti nei suoi sistemi operativi.

