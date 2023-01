Mentre alcune indiscrezioni continuano a ipotizzare il debutto dei display AMOLED sulla famiglia Forerunner, Garmin continua a preparare anche altri orologi un po’ più particolari, come questo Vivomove Trend di cui sono emersi vari dettagli nelle scorse ore. Già dal nome molti di voi avranno intuito che parliamo di uno smartwatch ibrido, dotato di lancette analogiche e di un piccolo display sottostante che fa da finestra per alcune funzioni smart basiche. La novità principale? Stando a quanto emerso sarebbe il primo smartwatch di Garmin a vantare un sistema di ricarica wireless. A seguire, tutti i dettagli emersi e le immagini render.

Caratteristiche e immagini leak di Garmin Vivomove Trend

Poco più di un anno fa Garmin presentava vívomove Sport, un orologio dall’aspetto tradizionale, con lancette analogiche e design classico ed elegante, ma con qualche funzione smart al corredo. E ora, a distanza di mesi sembrerebbe che il produttore statunitense sia in procinto di lanciare un altro orologio ibrido appartenente a questa famiglia.

I colleghi di WinFuture hanno condiviso nelle scorse ore una serie di informazioni al riguardo, relative a un certo Garmin Vivomove Trend che si posiziona su questa stessa falsariga. Quindi lancette analogiche, forme classiche e minimali (misurerebbe 40 mm di diametro) e piccolo schermo LCD a scomparsa da 364 x 254 pixel che viene attivato soltanto quando serve, cioè su richiesta dell’utente.

Come al solito, questo display minuscolo tornerebbe utile per visualizzare le notifiche, i dati sulle attività (ad esempio passi, calorie bruciate o piani saliti in presenza dell’hardware necessario) i dati sulla salute (frequenza cardiaca, ore di sonno, eccetera) e poco altro. Lato hardware, stando alle immagini condivise, Garmin Vivomove Trend si presenta con un cardiofrequenzimetro che, a giudicare dai render, pare sia la versione presente sui modelli di qualche anno fa (non è il Garmin Elevate 4 per intenderci).

Presente anche un sensore pulsossimetro, la funzione body battery per monitorare l’energia residua durante la giornata e quanto il sonno sia ristoratore, la funzione che tiene conto dei livelli di stress e della respirazione, stando a quanto dichiarato dalla fonte citata. Non dovrebbe mancare nemmeno la possibilità di monitorare il ciclo mestruale, oltre al rilevamento di incidenti e la compatibilità con Garmin Pay per effettuare pagamenti contactless.

Per il resto, a parte la mancanza del GPS (per tracciare le attività dovrebbe appoggiarsi sullo smartphone connesso) e la resistenza alle immersioni in acqua fino a 5 atmosfere, Garmin Vivomove Trend si dice possa garantire fino a 5 giorni di autonomia in modalità smartwatch che diventano 6 se usato semplicemente come orologio analogico. La chicca? L’accenno alla ricarica wireless, una prima assoluta per gli smartwatch e sportwatch di Garmin.

Sarebbero almeno 3 le varianti di colore disponibili (oro/crema, nero e grigio/oro), ma non sono emerse al momento informazioni relative alla disponibilità e ai prezzi. Tuttavia, viste i tanti dettagli emersi sarà probabilmente questione di settimane.

