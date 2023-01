Le RAM in formato SO-DIMM sembrano prossime al pensionamento, poiché JEDEC, l’organizzazione che ha il compito di coniare alcuni standard nel settore PC, adotterà formalmente il formato CAMM come prossimo standard per le memorie dei notebook.

Il fattore di forma CAMM (Compression Attached Memory Module) è stato creato da Tom Schnell, ingegnere senior di Dell e membro del comitato della JEDEC, con l’obiettivo di ridurre l’ingombro e incrementare le prestazioni e l’efficienza dei moduli RAM.

Lo standard CAMM garantisce maggiori prestazioni ed efficienza con un ingombro ridotto

I moduli CAMM hanno uno spessore del 57% inferiore alle controparti SO-DIMM per un modulo da 128 GB, inoltre la distanza tra la DRAM e la CPU si dimezza, consentendo di migliorare le prestazioni utilizzando meno energia.

Dell spiega che rispetto alle SO-DIMM il formato CAMM offre una protezione maggiore agli urti, inoltre il connettore può dissipare il calore migliorando anche il raffreddamento delle memorie.

I membri della JEDEC hanno votato all’unanimità la specifica 0.5 dello standard e puntano all’approvazione della specifica 1.0 nella seconda metà dell’anno. I primi notebook con moduli CAMM aderenti alla specifica potrebbero arrivare nel corso del 2024.

Schnell ha dichiarato che quando il nuovo standard sarà diffuso, nei laptop potrebbero arrivare anche memorie LPDDR su moduli sostituibili e non solo saldati.

Essendo proprietaria dei brevetti sul design, Dell dovrebbe incassare delle royalty da chi adotterà il formato CAMM, ma Schnell afferma che l’azienda non è interessata a vivere di rendita, ma solo a recuperare i costi per aver inventato e implementato questo standard.

Leggi anche: Migliori RAM di Gennaio 2023, ecco i nostri consigli