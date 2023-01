Si apre oggi, 16 gennaio 2023, la Huawei Week, una campagna promozionale che oltre alle offerte propone sconti extra grazie a dei coupon legati al totale della spesa effettuata. La formula è quella del più compri e più risparmi, con buoni sconto che ammontano fino a 150 euro e riguardano tanti prodotti, dagli smartwatch ai notebook, dai tablet alle cuffie. Ma bando alle ciance, scopriamo subito come funziona e i prodotti scontati più interessanti.

Partono le offerte Huawei Week con coupon e prodotti scontati

La promozione Huawei Week è disponibile da oggi e sarà in vigore fino al 31 gennaio 2023, periodo entro cui approfittare degli sconti e dei coupon citati, che funzionano così:

20 euro di sconto per acquisti superiori a 200 euro: codice sconto A20EUR0

60 euro di sconto per acquisti superiori a 500 euro: codice sconto A60EURO

150 euro di sconto per acquisti superiori a 1000 euro: codice sconto A150EURO

Basta inserire tali codici nello spazio apposito del carrello per approfittarne (fate attenzione che il primo coupon è con la cifra “0” al posto della lettera “O”).

Fra i prodotti più economici, a parte le cuffie Huawei FreeBuds Pro 2 già disponibili in offerta a 179,90 euro invece di 199,90, spicca Huawei Watch GT 3, che nella versione Classic Brown Leather è acquistabile a 189,90 euro invece di 209,99. Volendo, c’è anche la variante Light Titanium disponibile a 289,99 euro invece di 409,99, entrambi scontati con il coupon A20EUR0.

Fra i prodotti in offerta per la Huawei Week e compatibili con il codice sconto da 60 euro (A60EURO), citiamo da una parte il tablet Huawei MatePad Pro 12.6 acquistabile a 589,99 euro invece di 649,99. Dall’altra, con la stessa cifra potete acquistare il monitor 4K Huawei MateView.

Salendo ulteriormente di budget, con una spesa superiore ai 1.000 euro è possibile sfruttare il coupon più ricco, usabile inserendo il codice A150EURO su questi prodotti. Huawei Mate 50 Pro è acquistabile ad esempio a 1049,90 euro invece di 1.199,90, Huawei Mate Xs 2 costa 1.849,90 euro invece di 1.999,90, o nel settore dei notebook, rientra fra i prodotti in offerta anche Huawei MateBook X Pro 2022 (in copertina), acquistabile a 1.949,90 euro invece di 2.099,99 in versione con 16 GB di RAM e 1 TB di SSD.

Ma questi erano alcuni dei prodotti disponibili in offerta in occasione della Huawei Week, che ricordiamo essere in vigore fino al 31 gennaio 2023. Tutte le offerte le trovate nel link che segue, mentre se non vi volete perdere le migliori occasioni sulla tecnologia iscrivetevi al nostro canale Telegram prezzi.tech, perché è lì che pubblichiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.

Tutte le offerte della Huawei Week

