Apple non è soltanto una delle aziende tecnologiche più popolari ma anche una di quelle più “chiacchierate” e in Rete si susseguono senza sosta le indiscrezioni che provano ad anticiparci le novità che il colosso di Cupertino si prepara a lanciare e ciò anche in tempi non così vicini.

Un esempio a tal proposito ci è stato fornito da Mark Gurman di Bloomberg, a dire del quale nei progetti del produttore statunitense vi è l’introduzione di display microLED personalizzati in future generazioni di iPhone, iPad e Mac, tecnologia che il colosso di Cupertino dovrebbe prima fare esordire in una nuova generazione di Apple Watch Ultra entro la fine del 2024.

Apple vuole usare i display microLED su iPhone, iPad e Mac

Stando a quanto è stato rivelato Gurman nell’ultima edizione della newsletter Power On, il team di Apple lavora da ben sei anni allo sviluppo della tecnologia microLED per quello che diverrà il primo display progettato su misura dallo stesso produttore statunitense.

In sostanza, Apple avrebbe in programma di fare con i display ciò che ha già realizzato (peraltro con evidente successo) con i suoi processori e tale tecnologia dovrebbe fare il suo esordio ufficiale nel corso del prossimo anno con una nuova generazione di Apple Watch Ultra.

Pare che risalga al 2017 l’inizio del progetto relativo allo sviluppo dei display microLED, con nome in codice T159 e l’obiettivo di riuscire ad ottenere una soluzione in grado di garantire una luminosità, una riproduzione dei colori e degli angoli di visualizzazione migliorati (quasi a fare sembrare le immagini dipinte sul vetro del display).

A “subire” tale importante innovazione di Apple sarebbero Samsung e LG, ossia quelle che sono attualmente le due principali fornitrici dei display usati dal colosso di Cupertino nei suoi device.

Sempre secondo Gurman, dopo l’esordio su Apple Watch Ultra nel 2024, i display microLED di Apple dovrebbero essere usati su iPhone e, in una fase successiva, su iPad e Mac.

In sostanza, nel giro di una decina di anni tutti i dispositivi di Apple potrebbero usare i suoi display personalizzati.