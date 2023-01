Il team di WhatsApp sta lavorando per migliorare la gestione dei messaggi effimeri come strumento per risparmiare spazio utile sul dispositivo. L’aggiornamento beta 23.1.0.74 di WhatsApp per iOS introduce una ulteriore scorciatoia per accedere all’opzione relativa ai messaggi che scompaiono automaticamente dopo un certo tempo impostato dall’utente.

Ecco le novità della versione 23.1.0.74 di WhatsApp Beta per iOS

La versione 23.1.0.74 di WhatsApp Beta per iOS introduce una nuova scorciatoia che offre la possibilità di configurare facilmente i messaggi effimeri per le chat nuove e vecchie.

Come si può desumere dallo screenshot qui sopra, il nuovo punto di accesso alla funzionalità è disponibile nella sezione relativa alla gestione dell’archiviazione ed è contrassegnato come uno strumento per risparmiare spazio, dato che uno degli scopi dell’utilizzo dei messaggi effimeri, oltre a quelli relativi alla privacy, è eliminare automaticamente i media dopo un certo periodo di tempo scelto all’interno delle relative impostazioni. Questa scorciatoia risulta utile in quanto non è necessario passare attraverso le impostazioni sulla privacy.

Questa funzionalità è attualmente accessibile per alcuni beta tester nella sezione “Strumenti per risparmiare spazio” all’interno della sezione “Gestisci spazio di archiviazione” e verrà distribuita a più utenti nei prossimi giorni.

Come scaricare le nuove versioni dell’app WhatsApp per iOS

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione stabile più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

