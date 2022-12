Dopo aver maturato esperienza attraverso le sue centrali elettriche virtuali, Tesla compie un ulteriore passo avanti lanciando Tesla Electric per diventare rivenditore di elettricità.

Il nuovo prodotto debutta in alcuni mercati del Texas per alcuni possessori di accumulatori Tesla Powerwall selezionati, ma l’azienda di Elon Musk probabilmente punta a esportare il business in tutto il globo.

Tesla diventa anche un’azienda energetica con Tesla Electric

Il sistema Tesla Electric è in grado di attingere dall’energia accumulata dalle batterie Powerwall tramite pannelli fotovoltaici Tesla Solar e di stabilire automaticamente la quantità da immettere nella rete per aiutare altri utenti nei momenti di necessità.

Con lo stesso principio è anche possibile raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità importando elettricità dalla rete, poiché Tesla Electric compensa il proprio utilizzo con energia proveniente da fonti rinnovabili al 100%.

Con Tesla Electric i residenti selezionati in Texas proprietari di Powerwall che scelgono di vendere parte della loro energia accumulata possono risparmiare sulle bollette dell’elettricità e guadagnare crediti per la loro bolletta quando contribuiscono con l’energia immagazzinata nel loro accumulatore per tamponare la domanda in rete, inoltre possono monitorare le fonti della loro fornitura di elettricità 24 ore su 24, 7 giorni su 7 nell’app Tesla.

Secondo quanto riportato sul sito Web ufficiale, in media i membri di Tesla Electric possono guadagnare oltre il 50% in più di crediti sulle bollette elettriche rispetto a piani simili.

Potrebbe interessarti: L’UE sancisce l’obbligo di installazione di pannelli solari sui nuovi edifici