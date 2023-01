Microsoft ha appena rilasciato la build 25276 della versione per sviluppatori di Windows 11 nel canale Dev, la quale aggiunge alcune nuove funzionalità in Task Manager e finestre di dialogo ridisegnate.

La build tuttavia rivela qualcosa in merito ai piani della società riguardo i futuri aggiornamenti di Windows, poiché l’ingegnere di Stardock Rafael Rivera ha notato un interessante dettaglio nell’ultima build di Windows 11 rilasciata nel Dev Channel.

Microsoft intende eliminare MSDT tra un paio di anni

Una finestra di dialogo nell’ultima build Dev di Windows 11 contiene l’avviso che il colosso di Redmond ha in programma di ritirare Microsoft Support Diagnostic Tool (MSDT) nel 2025.

C’è da dire che negli ultimi anni MSDT è stato preso di mira dai malintenzionati in quanto può essere sfruttato per eseguire codice remoto (RCE). Le vulnerabilità Follina e DogWalk, scoperte dai ricercatori di sicurezza l’anno scorso, sfruttano appunto lo strumento MSDT, quindi sarebbe utile per la sicurezza di Windows 12 se MSDT venisse eliminato.

Non stupisce nemmeno il fatto che Microsoft potrebbe ritirare MSDT già tra un paio di anni, dato che nel 2024 è previsto il rilascio di Windows 12, essendo la società apparentemente tornata alla cadenza triennale per quanto riguarda il rilascio di un major update di Windows.

