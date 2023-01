Il mese scorso diversi utenti hanno iniziato a segnalare la strana comparsa di righe orizzontali di colore giallo o verde sullo schermo del loro iPhone 14 Pro/Pro Max.

Apple ha riconosciuto che gli utenti di iPhone 14 Pro, in particolare di ‌iPhone 14 Pro‌ Max, potrebbero vedere delle linee orizzontali lampeggianti sul display del loro iPhone quando il dispositivo viene acceso, rassicurando gli utenti che non si tratta di un problema legato all’hardware, bensì al software.

In arrivo l’aggiornamento che eliminerà le linee verdi sul display di alcuni iPhone 14 Pro

Apple ora ha aggiornato la situazione informando che presto verrà rilasciato un aggiornamento di iOS 16 per risolvere l’inconveniente.

La versione 16.3 di iOS è attualmente in fase di test con sviluppatori e membri del programma beta pubblico, ma l’aggiornamento non dovrebbe essere lanciato per almeno diverse settimane.

Tuttavia Apple potrebbe risolvere prima questo e altri bug riscontrati dagli utenti rilasciando iOS 16.2.1, visto che l’update iOS 16.2 risale al mese scorso.

Vale la pena ricordare che per i display di iPhone 14 Pro Samsung, uno dei principali produttori, insieme a LG, dei display montati sugli iPhone, ha utilizzato tecniche all’avanguardia, onde scongiurare eventuali perdite di qualità dei pannelli.

