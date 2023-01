Dopo aver presentato tantissimi nuovi prodotti al RazerCon 2022 lo scorso ottobre, Razer è salita sul palco del CES 2023 di Las Vegas per presentare al pubblico i successori dei suoi laptop da gaming della serie Blade, oltre ad una webcam 4K e una soundbar con intelligenza artificiale.

Blade 16 e Blade 18, questi i nomi dei due laptop successori dei Blade 15 e 17 dello scorso anno, rappresentano un upgrade importante che vanno oltre il mero processore e la scheda grafica, portando sul piatto interessanti novità. La webcam Kiya Pro Ultra 4K e la soundbar Leviathan V2 Pro portano invece migliorie più contenute rispetto ai predecessori.

Specifiche tecniche di Razer Blade 16 e Blade 18

I due nuovi laptop da gaming di Razer si presentano subito diversi all’occhio grazie al rapporto 16:10 degli schermi che, combinati a delle cornici ancora più ridotte, permettono di godere di display più ampi e di una batteria più capiente.

Cuore pulsante dei portatili è la CPU Intel i9-13950HX 65W di tredicesima generazione e possono essere aggiornati con una GPU Nvidia GeForce RTX 4090. La RAM ammonta a 16 GB DDR5-5600MH e 1 TB di SSD nel taglio base per entrambi i modelli. Gli schermi sono invece pannelli IPS con risoluzione QHD (2560 x 1600 pixel), 240 Hz di refresh rate variabile e 500 nits di luminosità massima, con un tempo di risposta di 3ms.

Alcune configurazioni più costose del Blade 16 sono inoltre dotate di un display Mini LED che può scambiare la risoluzione dello schermo tra 4K (3840 x 2400 pixel) con refresh rate a 120 Hz o FHD (1920 x 1080 pixel) con refresh rate a 240 Hz. Il Mini LED permette anche di arrivare ad un picco massimo di luminosità di 1000 nits con i contenuti HDR e di 600 nits per i contenuti SDR.

A livello di porte non è cambiato molto dai precedenti modelli: troviamo quindi una porta USB-C 3.2 di seconda generazione che funge anche da uscita video, una porta Thunderbolt 4 con supporto alla ricarica di 100 watt, tre porte USB-A 3.2 di seconda generazione, un ingresso HDMI 2.1, un foro per le cuffie e un lettore di schede SD.

Chiudiamo infine le specifiche con le batterie, maggiorate rispetto a Blade 15 e Blade 17: il modello da 16 pollici presenta una batteria da 95.2 watt, mentre il modello da 18 pollici include una batteria da 91.7 watt. Le batterie più grandi, unite all’efficienza energetica della nuova scheda grafica di Nvidia , dovrebbero garantire risultati più che soddisfacenti.

Razer Blade 16 e Razer Blade 18 verranno rilasciati nel corso delle prossime settimane negli Stati Uniti ad un prezzo, nei tagli base, di 2699,99 dollari e 2899,99 dollari rispettivamente.

Ecco i dettagli sulla webcam 4K e la nuova soundbar

Razer Kiya Pro Ultra è la nuova webcam 4K del produttore in grado di offrire una qualità quasi a livello di una reflex digitale grazie al sensore Sony Starvis 2 da 1/1.2 pollici, pixel da 2.9 micrometri e un’apertura focale f/1.7. La camera è in grado di registrare fino al 4K 30 fps o in 1080p a 60 fps. L’intelligenza artificiale invece riesce a mantenere il fuoco sul viso di chi la sta utilizzando. Attraverso l’utilizzo di Razer Chroma è possibile infine gestire l’ISO e la velocità di scatto, tra le altre cose.

La soundbar Razer Leviathan V2 Pro mantiene invece il design del suo predecessore ma introduce un software di intelligenza artificiale in grado di rilevare la testa dell’utente grazie ad una camera integrata, in modo da modificare il suono di conseguenza. Non manca il supporto all’audio spaziale e la compatibilità con diverse altre periferiche di Razer.

Kyia Pro Ultra è già disponibile al prezzo di 299 euro, mentre Leviathan V2 Pro sarà disponibile dal prossimo mese al prezzo di 490 euro.

