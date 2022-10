Oltre alla prima console da gaming portatile e dotata di supporto alle reti 5G, chiamata Razer Edge 5G, il colosso americano-singaporiano Razer ha presentato tutta una serie di novità per il mondo dei videogiocatori.

Tra le novità spiccano un paio di cuffie in-ear, accessori di ogni tipo e una edizione speciale, realizzata in collaborazione con Lamborghini, di una sedia da gaming già presente all’interno del catalogo dell’azienda specializzata in elettronica di consumo destinata a videogiocatori e creatori di contenuti.

Razer ha presentato tantissime novità per il mondo gaming

In occasione del RazerCon 2022, la conferenza con cui il produttore ha voluto “celebrare la cultura del gaming”, Razer ha presentato tantissime novità per il mondo dei videogiocatori, dei creatori di contenuti, degli streamer e dei fan del brand in generale, tra le quali spicca sicuramente Razer Edge 5G, la prima console da gaming portatile dotata di supporto alle reti mobili 5G.

Al netto della console, l’azienda ha arricchito il proprio catalogo con le nuove cuffie in-ear Hammerhead HyperSpeed con licenza Xbox o PlayStation 5, le nuove cuffie over-ear Kraken Kitty V2 Pro, BlackShark V2 X Quartz Edition, Barracuda (Mercury e Quartz Edition) Kaira Pro HyperSpeed per PlayStation, il nuovo Blue Screen destinato ai creatori di contenuti, la sedia Enki Pro in edizione speciale Automobili Lamborghini e tanto altro. Facciamo ordine e scopriamo le novità, una per una.

Razer Hammerhead HyperSpeed

Tra i prodotti più interessanti presentati alla RazerCon 2022 rientrano di certo le nuove cuffie da gaming Hammerhead HyperSpeed, novità basata sulle pre-esistenti Hammerhead V2 e Hammerhead Pro (da noi recensite un anno e mezzo fa).

Si tratta di cuffie true wireless in-ear dotate di doppia connettività wireless che sfruttano, oltre al Bluetooth, il protocollo Razer HyperSpeed attraverso un dongle USB-C incluso in confezione, garantendo ai videogiocatori audio a bassissima latenza durante le sessioni di gioco.

La scelta di fornire questo dongle USB-C (che è compatibile con qualsiasi dispositivo che supporta l’audio USB-C) è dettata dalla volontà di rendere queste cuffie adatte ai giochi su console: infatti, le nuove Hammerhead HyperSpeed arrivano in due versioni, una con licenza Xbox e una con licenza PlayStation, entrambe disponibili all’acquisto negli Stati Uniti dal mese di novembre, e proposte ad un prezzo di 149,99 dollari.

La versione Xbox è caratterizzata dai colori tipici delle console Microsoft: le cuffie sono in total black (anche i gommini in-ear) e supportano l’illuminazione Chroma RGB tipica delle cuffie Razer; la custodia di ricarica, invece, si presenta nera esternamente e verde all’interno. Il LED di servizio è verde, così come l’accento del dongle USB-C (nero, di base).

La versione PlayStation, invece, è caratterizzata con la tipica colorazione delle console Sony: le cuffie sono in bianco, tranne i gommini in-ear che sono neri; la custodia di ricarica, invece, è tutta bianca (con il logo PlayStation applicato in bella vista) esternamente, mentre internamente è nera. Il LED di servizio è blu, così come l’accento del dongle USB-C (nero, di base). Anche in questo caso vi è il supporto all’illuminazione Chroma RGB.

Per il resto, ci troviamo di fronte a delle cuffie true wireless con cancellazione attiva del rumore, che sfruttano due microfoni per fornire una riduzione del rumore ambientale e rendere più chiara la comunicazione in ogni momento, dotate di connettività Bluetooth 5.2 e capaci di garantire fino a 30 ore di autonomia considerando la batteria inclusa negli auricolari e la custodia di ricarica.

Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition

Questa edizione speciale (e limitata) della sedia da gaming Razer Enki Pro, realizzata in collaborazione con la casa automobilistica Lamborghini, è indubbiamente uno dei prodotti più costosi tra quelli che il produttore ha presentato alla RazerCon 2022.

La sedia riprende e imita il rivestimento dei sedili sportivi (con tanto di cuciture) delle automobili Lamborghini, ed è caratterizzata da un design nero con dettagli arancioni; troviamo, poi, alcantara per schienale (ammortizzato a doppia densità con arco lombare incorporato) e seduta (da 21 pollici), bordi esterni rivestiti in similpelle, archi per le spalle estesi a 110°, poggia braccia, un meccanismo per inclinare facilmente la sedia fino a 152° e un cuscino (in schiuma, con attacco magnetico) per la testa.

Non è la prima volta che il produttore presenta edizioni speciali della propria Enki Pro con marchi di automobili sportive e questa, infatti, va ad aggiungersi alle altre edizioni speciali Koenigsegg e Williams Racing. Al pari di queste, la nuova Razer Enki Pro Automobili Lamborghini Edition costerà 1299,99 dollari e sarà disponibile, sul mercato statunitense, a partire dal mese di dicembre.

Razer Blue Screen

Il Razer Blue Screen è una novità pensata per quei videogiocatori o per quei creatori di contenuti che fanno dello streaming una delle loro prerogative principali.

Il nome del prodotto, già di per sé, spiega praticamente del tutto la destinazione d’uso dello stesso, uno sfondo blu arrotolabile da 94 pollici che, piazzato alle spalle dell’utente, consente di personalizzare con facilità lo sfondo durante qualsiasi diretta o durante la registrazione di qualsiasi video.

Per la realizzazione del Blue Screen, il produttore ha puntato a fibre di prima qualità, garantendo un risultato ottimale anche se, probabilmente, servirà un’ambiente piuttosto illuminato. Il prezzo del Razer Blue Screen, già disponibile all’acquisto sul mercato statunitense, è di 159,99 dollari.

Razer Kraken Kitty V2 Pro

Razer coglie l’occasione per aggiornare le proprie cuffie Kraken Kitty Edition, presentando la nuova versione V2 Pro: al pari del modello originale, consente di cambiare le orecchie presenti nella parte superiore scegliendo tra orecchie da gatto, da orso o da coniglio. Queste cuffie over-ear supportano, inoltre, tutta la gamma di illuminazione Chroma RGB.

Personalizzazioni estetiche a parte, le Kraken Kitty V2 Pro sono cuffie cablate dotate di audio surround 7.1 reso possibile dai driver TriForce Titanium da 50 mm; inoltre, da buon prodotto per streamer e videogiocatori, includono il microfono Razer HyperClear.

Le nuove Kraken Kitty V2 Pro saranno disponibili negli Stati Uniti, sia in colorazione Quartz che in colorazione Black, a partire dal quarto trimestre del 2022 al prezzo di 199,99 dollari.

Razer aggiorna le cuffie della gamma Kaira

Razer ha annunciato un aggiornamento delle cuffie della gamma Kaira proponendo i nuovi modelli con licenza PlayStation, delle cuffie cablate Kaira X e le cuffie wireless Kaira HyperSpeed e Kaira Pro. Fattore comune tra tutti i modelli è la presenza dei driver TriForce da 50 mm e di un microfono staccabile (che si collega tramite jack audio da 3,5 mm).

Le versioni wireless utilizzano la tecnologia Razer HyperSpeed ​​per fornire audio a bassa latenza e promettono 30 ore di autonomia, dato che può variare di molto sulle Kaira Pro, dotate di feedback aptici opzionali alimentati dal Razer Hyper Sense e del supporto all’illuminazione Chroma RGB.

Tutte queste cuffie sono già disponibili all’acquisto sul mercato statunitense e si vanno ad aggiungere alle controparti con licenza Xbox: le Kaira Pro ​​costano 199,99 dollari, le Kaira HyperSpeed ​​costano 129,99 dollari mentre le Kaira X, uniche cuffie cablate del lotto, costano 59,99 dollari.

Arrivano nuovi prodotti per le serie Quartz e Mercury

Le serie di accessori Quartz e Mercury, ovvero le serie che propongono accessori in colorazione (rispettivamente) rosa e bianco, si stanno arricchendo di nuovi prodotti.

La prima aggiunta sono le cuffie Razer Barracuda che, oltre alla colorazione classica Black già esistente, saranno presto acquistabili anche nelle edizioni Quartz e Mercury, riservando a questo modello lo stesso trattamento riservato alle economiche Barracuda X. Il prezzo di listino per il mercato statunitense è di 159,99 dollari.

Al netto delle cuffie Barracuda e delle Kraken Kitty V2 Pro, la serie Quartz si prepara a far spazio ad altri nuovi prodotti, attesi già entro la fine del mese di ottobre:

Il mouse da gaming wireless Orochi V2 che costerà 69,99 dollari

che costerà La tastiera Huntsman V2 Tenkeyless con switch Razer Linear Optical Gen-2 che costerà 159,99 dollari

con switch che costerà Il tappetino per il mouse Strider in misura Large che costerà 29,99 dollari

in misura che costerà Le cuffie over-ear cablate BlackShark V2 X che costeranno 59,99 dollari.

La serie Mercury, invece, a partire dal mese di novembre affiancherà altri nuovi prodotti a quelli già esistenti e alle cuffie Barracuda:

Il mouse da gaming wireless e personalizzabile Basilisk V3 Pro che costerà 159,99 dollari

che costerà La tastiera wireless DeathStalker V2 Pro che costerà 249 dollari

che costerà La tastiera wireless DeathStalker V2 Pro Tenkeyless che costerà 219,99 dollari

Panerai Luminor Quaranta Razer Special Edition

Arriviamo al prodotto più esclusivo (nonché il più costoso) tra quelli svelati da Razer alla RazerCon 2022, nato dalla collaborazione con la realtà italiana Panerai, un’orologeria specializzata nella produzione di orologi subacquei e di lusso.

Il frutto di questa collaborazione è il Panerai Luminor Quaranta Razer Special Edition, orologio prodotto in tiratura limitata (solo 500 esemplari) acquistabile esclusivamente sul sito web ufficiale di Panerai o presso le boutique dell’orologeria. Sebbene di questa novità Razer non abbia comunicato il prezzo, negli Stati Uniti gli orologi della serie Luminor Quaranta di Panerai hanno un prezzo di 7400 dollari.

Questa edizione speciale del Luminor Quaranta fonde l’orologeria di lusso con l’estetica tipica di Razer: l’orologio presenta cassa e cinturino neri, con gli iconici dettagli in verde presenti nelle cuciture del cinturino e nella lancetta dei secondi (che si illumina grazie alla tecnologia Super-LumiNova). Nel copri-scocca posteriore e all’interno del quadrante, poi, è presente il logo di Razer.

Per il resto si tratta di un orologio dotato di cassa da 40 mm forgiata con un particolare materiale chiamato eSteel, un materiale riciclato che mostra le stesse proprietà dell’acciaio, e rivestimento in carbonio. I cinturini intercambiabili forniti in dotazione sono due: uno è realizzato in PET riciclato e l’altro e realizzato in caucciù.

La sostenibilità, punto cruciale di questo orologio nato da una collaborazione che vuole lavorare attivamente per la conservazione degli oceani (progetto internazionale Conservation International Asia-Pacific), si manifesta anche nell’imballo con cui viene confezionato l’orologio, composto per il 72% da materiale riciclato e realizzato con carta certificata FSC.

Voglia di wallpaper da gaming? Arriva l’app Razer Axon Wallpaper (per ora in beta)

Dal prodotto più costoso, passiamo al prodotto più economico che, a dirla tutta, non è nemmeno propriamente un accessorio o un dispositivo per i videogiocatori ma è comunque qualcosa che può far piacere a tutti i fan del brand e ai videogiocatori in generale.

Sfruttando la popolarità di Chroma, Razer ha infatti lanciato la nuova app gratuita Axon Wallpaper che consente a chiunque di personalizzare lo sfondo del proprio desktop con tanti wallpaper, basati su vari tipi di giochi o sul brand stesso, progettati per sfruttare proprio gli effetti Chroma RGB.

Il produttore ha sottolineato che ogni sfondo è compatibile con l’app: pertanto, chiunque può caricare una propria immagine e personalizzarla a piacimento grazie alle peculiarità di Chroma. È incluso anche il supporto alle configurazioni multi-monitor.

Per scaricare l’app Axon Wallpaper, è sufficiente cliccare su questo link (l’app è attualmente in versione beta); i primi diecimila fortunati utenti, tramite il codice #RAZERCON2022 possono accedere ad uno speciale set di sfondi pensato per celebrare il RazerCon 2022.

