Acer è un marchio noto nel settore dei computer, più che nell’ambito degli altoparlanti intelligenti, tuttavia il nuovo Halo Swing annunciato oggi al CES 2023 potrebbe essere una valida alternativa ai popolari smart speaker di Amazon, Apple e Google, soprattutto per chi ha in mente principalmente di ascoltare musica su questa tipologia di dispositivi.

Come il primo modello lanciato nel 2020 Halo Swing si differenzia da altri marchi per l’audio DTS, il display a LED e l’illuminazione RGB che reagisce alla musica in riproduzione come in una discoteca.

Quando non si ascolta la musica, l’illuminazione di base cambia durante l’interazione con Google Assistant e può essere sfruttata per illuminare la stanza con una luce calda.

Halo Swing supporta le app Google Home e Acer Halo Swing, consente agli utenti di associare e gestire rapidamente l’altoparlante intelligente, nonché di sfruttare la musica di gruppo riprodotta utilizzando altri altoparlanti, mentre l’accattivante display a punti LED consente di controllare eventi del calendario, meteo, posta, messaggi e altro.

Halo Swing è progettato per resistere all’acqua con grado IPX5 e mette a disposizione una maniglia in pelle e funzionalità di commutazione intelligente del collegamento che supportano lo streaming wireless Bluetooth 5.2 o le opzioni della porta aux-in.

Per il resto Halo Swing include tutte le tipiche funzionalità offerte da tutti gli smart speaker, come la possibilità di impostare allarmi, controllare dispositivi intelligenti della smart home e pianificare la giornata.

Sebbene Acer abbia annunciato che Halo Swing verrà lanciato entro la fine dell’anno, non ha ancora rivelato nulla in merito al prezzo del prodotto e ai mercati nei quali verrà commercializzato.

