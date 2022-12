A una decina di giorni dalle ultime indiscrezioni, nella giornata di oggi Huawei ha annunciato ufficialmente il lancio in Italia le FreeBuds 5i. Sono un paio di cuffie true wireless di fascia media di tipo in-ear, dotate di un sistema di cancellazione attiva del rumore, di una buona autonomia e di varie funzioni smart che le rendono interessanti per il prezzo al quale vengono vendute.

Non sono ancora acquistabili ad oggi, ma lo saranno a partire dal 9 gennaio 2023, nonostante da oggi sia già possibile ottenere un coupon che ne sconta il prezzo. In attesa della disponibilità effettiva italiana, scopriamo tutti i dettagli delle Huawei FreeBuds 5i.

Caratteristiche e funzioni di Huawei FreeBuds 5i

Parliamo di un paio di cuffie true wireless che puntano tutto sul rapporto qualità-prezzo. Perché a meno di 100 euro le Huawei FreeBuds 5i offrono ad esempio un sistema di cancellazione attiva del rumore (ANC) e la funzione Dual Device per connetterle a più dispositivi insieme (smartphone, tablet, PC e smartwatch, anche di sistemi operativi diversi quali iOS, Android e Windows). Quest’ultima è una funzione che in sostanza permette di evitare di cambiare manualmente la fonte audio, quindi di scollegare e ricollegare un dispositivo con l’altro, una comodità in parecchi scenari d’uso.

Come anticipato, sono delle cuffie in-ear che pesano 4,9 grammi per auricolare e misurano 29 mm in lunghezza (ben 7 in meno rispetto alle FreeBuds 4i). Sono dotate di certificazione IP54 (contro schizzi d’acqua e polvere), della tecnologia Hi-Res e di un sistema di equalizzazione dedicato.

Lato autonomia, Huawei promette fino a 28 ore di uso complessivo di queste FreeBuds 5i, sfruttando chiaramente anche la batteria presente nella custodia di ricarica, che in 15 minuti garantisce fino a 4 ore di riproduzione, secondo quanto dichiarato. Per inciso, non abbiamo al momento le informazioni relative alle modalità d’utilizzo relative a tali numeri, che per ovvie ragioni incidono parecchio nell’effettiva durata della batteria in caso di ANC attivo, chiamata o volume elevato.

Huawei FreeBuds 5i: prezzo e disponibilità

Le cuffie true wireless Huawei FreeBuds 5i costano 99,90 euro di listino su Huawei Store, e arrivano nelle colorazioni Isle Blue e Nebule Black. Come anticipato saranno disponibili in Italia a partire dal 9 gennaio 2023.

Ma già a partire da oggi, 29 dicembre, e fino a domenica 8 gennaio, è possibile ottenere un buono sconto del valore di 10 euro valido fino al 31 gennaio e riscattabile da questo link.

Per approfittarne basta seguire i passaggi indicati nella pagina (cliccare su “Richiedi”, aggiungere le Huawei FreeBuds 5i al carrello e lo sconto verrà applicato automaticamente.

