Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò non riguarda soltanto le applicazioni dedicate ai dispositivi Android e iOS ma anche il client Desktop.

Ebbene, una delle funzionalità su cui gli sviluppatori stanno lavorando riguarda WhatsApp Desktop e grazie al canale Beta abbiamo la possibilità di scoprire come renderà più semplice la vita agli utenti.

Una piccola novità in arrivo per WhatsApp Desktop

Stando a quanto viene riportato dallo staff di WABetaInfo, il team di WhatsApp ha in programma di migliorare la gestione dell’elenco delle chat attraverso l’introduzione di una nuova funzione che consentirà agli utenti di selezionare più conversazioni.

Così come viene mostrato da questo screenshot, all’interno del menu della chat viene aggiunta la nuova voce “Seleziona chat”, grazie alla quale gli utenti potranno rapidamente silenziare più conversazioni o contrassegnarle tutte come lette o non lette. L’obiettivo degli sviluppatori, in sostanza, è rendere più semplice delle operazioni che, allo stato attuale, richiedono più passaggi.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione.

Ricordiamo che il 31 dicembre 2022 il servizio di messaggistica smetterà di funzionare su oltre 40 dispositivi (trovate l’elenco completo qui).

Come scaricare le nuove versioni

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Desktop, potete aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai dispositivi basati su Windows (qui) e su macOS (qui). La versione stabile, invece, può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale seguendo questo link.

Se preferite provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta per Windows, potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link mentre la versione stabile può essere scaricata seguendo questo link.

