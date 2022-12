Nella giornata di ieri è stata annunciata la stretta di mano fra Nexi e Olivetti che sancisce l’avvio di una nuova collaborazione fra le due aziende. Considerando il settore in cui operano è chiaro che l’accordo sia tutto diretto a spingere sui pagamenti digitali, per una collaborazione che rientra tanto nell’ambito tecnologico quanto in quello commerciale.

Gli obiettivi della collaborazione fra Nexi e Olivetti

Grazie all’accordo, le due società metteranno a fattor comune le rispettive competenze per arricchire l’offerta di sistemi di cassa evoluti Olivetti con le soluzioni di pagamento digitale Nexi. Insieme le due aziende condivideranno un percorso per lo sviluppo e la commercializzazione di soluzioni fiscali e di pagamento integrate per il mercato retail. È prevista, inoltre, una collaborazione commerciale per la diffusione delle soluzioni Nexi attraverso la rete di vendita Olivetti, che conta oltre 300 business partner tra dealer e distributori e una presenza capillare su tutto il territorio nazionale.

Le due aziende annunciano con queste parole quella che è una collaborazione importante. Olivetti, per chi non lo sapesse, è una società specializzata nell’IoT (Internet of Things, mondo che pertiene a quegli oggetti fisici dotati di sensori, software e tecnologie che supportano sistemi Internet) e detiene una quota importante del mercato italiano nei registratori di cassa. Grazie a tale partnership può così far riferimento su un nome importante del settore fintech e dei pagamenti digitali come Nexi (qui le offerte sulle soluzioni POS) .

L’obiettivo di questo protocollo d’intesa è valorizzare la complementarità tra pagamenti al dettaglio e sistemi di cassa, promuovendo la diffusione dei pagamenti elettronici, di cui quest’ultima è grande promotrice. Basti pensare ad esempio al fatto che la stessa Banca Centrale Europea proprio qualche mese fa scelse Nexi per lo sviluppo del progetto euro digitale, o ancora alla collaborazione con Microsoft annunciata a luglio per guidare la digitalizzazione dell’economia europea.

Dunque, un altro tassello che si pone sulla stessa onda digitale che Nexi intende cavalcare. Per gli esercenti uno dei vantaggi più significativi sarà quello di poter sottoscrivere un’unica offerta per dotarsi di un nuovo registratore di cassa moderno e di un servizio di pagamento digitale, per una soluzione integrata che possa offrire ai clienti acquisti sicuri, semplici e digitali (qui le offerte sulle soluzioni POS).

Per il momento non abbiamo altri dettagli in proposito, ma vi aggiorneremo non appena tale collaborazione darà i suoi primi frutti.

