I dispositivi Apple, è ormai risaputo, sono intrinsecamente “chiusi” poiché inseriti in un ecosistema in cui è l’integrazione tra simili a farla da padrone e non quella con terzi. Il jailbreak per anni ha rappresentato una valida, seppur macchinosa, soluzione alla suddetta preclusione consentendo agli utenti della mela morsicata più smaliziati di apportare modifiche al software e agire in maniera più profonda sul sistema stesso scavandone nei meandri per accedere a opzioni avanzate o effettuare il sideloading delle applicazioni.

Proprio di recente vi abbiamo raccontato del primo strumento di jailbreak disponibile per iOS 16 in grado di infrangere le barriere sia dell’ultima iterazione del sistema operativo che di iOS 15.

Ebbene, uno sviluppatore è riuscito a sviluppare un progetto in grado di fare a meno del jailbreak sfruttando un exploit di iOS 16 per modificare a proprio piacimento il font di sistema.

Si chiama “Proof-of-concept app” il progetto condiviso su Twitter da Zhuowei Zhang il quale, nel post, spiega di aver sfruttato a proprio vantaggio l’exploit CVE-2022-46689 per sovrascrivere il font di default di iOS 16 (il font San Francisco).

Tale exploit colpisce i dispositivi con iOS 16.1.2 o precedenti e, in sintesi, permette alle applicazioni di eseguire un codice arbitrario con tanto di privilegi del kernel che, di fatto, consente di aggirare le difese di iOS 16 e apportare alcune modifiche, tra cui quella al font di sistema.

Made an app that overwrites the iOS system font using CVE-2022-46689.https://t.co/LnzMbA2VYA

It works on iOS 16.1.2 and below on unjailbroken devices.

Four fonts are included: DejaVu Sans Condensed, Serif, Mono, and Choco Cooky (because Samsung). pic.twitter.com/gTSWDB62EH

— Zhuowei Zhang (@zhuowei) December 26, 2022