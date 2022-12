Nuove indiscrezioni fresche di giornata chiamano in causa Land Rover in tema di auto elettriche, in particolare si parla di una nuova Land Rover Defender a batteria che dovrebbe mettere sul piatto un’autonomia molto interessante. Il tutto a fronte di un approdo sul mercato che, in ogni caso, non pare essere così vicino.

Land Rover Defender si riscoprirà elettrica: ecco quando e come (rumor)

Alla luce di quanto riportato dalla redazione di Auto Express, in futuro anche un modello storico come Land Rover Defender parlerà elettrico, con buona pace degli appassionati che dovranno trovare il modo di digerire anche un altro importante taglio con il passato, dopo quello epocale dal telaio a longheroni al monoscocca in alluminio. Qualche nostalgico meno incline all’adattamento non mancherà sicuramente di storcere il naso, del resto l’elettrificazione è soltanto uno dei tasselli dell’evoluzione di questo modello da fuoristrada vecchio stampo a moderno SUV.

In ogni caso il tempo per familiarizzare con l’idea di un Land Rover Defender elettrico non mancherà: stando a quanto riferisce la fonte, il passaggio toccherà tutte le versioni in commercio — dunque Defender 90, 110 e 130 —, ma non se ne parlerà prima del 2025 per la presentazione e del 2026 per l’arrivo vero e proprio sul mercato. Viste le tempistiche, dunque, il produttore avrà modo di mettere a punto un rinnovamento profondo della gamma, non solo in termini estetici, ma anche e soprattutto in termini tecnici.

A proposito dell’aspetto tecnico, pare che la Land Rover Defender elettrica sarà basata sulla stessa piattaforma MLA Flex della Range Rover, la quale è capace di ospitare sia classici propulsori termici (anche elettrificati) sia unità esclusivamente elettriche.

Per quanto concerne il design, dovremmo andare incontro ad un’evoluzione senza rivoluzione: al netto di un lavoro di ammodernamento del frontale (dove la mascherina diventerà chiusa sui modelli a batteria), per il resto dovrebbero esserci essenzialmente dei ritocchi dentro — magari un display dell’infotainment più ampio — e fuori. Il produttore inglese, poi, potrebbe tenere conto del profilo della sostenibilità nella scelta dei materiali, magari puntando su plastiche riciclate per determinati rivestimenti.

Come convincere gli scettici

L’elettrificazione è comunque inevitabile: nel 2030 Land Rover utilizzerà solo motori elettrici, pertanto la Defender elettrica ci offrirà un assaggio del futuro del marchio.

Sebbene allo stato attuale sia prematuro parlare di dati tecnici, gli appassionati più tradizionalisti potrebbero vacillare vedendo il nuovo modello migliorare le proprie capacità off-road: il 4×4 potrà sicuramente contare su setup specifici del software di gestione dei motori, aprendo così a varie modalità di guida, ad un torque vectoring raffinato e alla possibilità di controllare la coppia su ciascuna ruota.

La fonte parla anche di autonomia partendo dalla Range Rover elettrica è attesa per il 2024: la Defender dovrebbe contare su una batteria da non meno di 100 kWh, che secondo le stime dovrebbe garantire un’autonomia attorno ai 480 km.

Leggi anche: Mercedes lancia EQE AMG, un SUV elettrico che sfiora i 700 cavalli