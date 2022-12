La variante AMG del SUV EQE è attualmente ordinabile in Germania e a breve sarà disponibile anche in altri paesi europei, mentre i modelli non AMG del SUV EQE saranno disponibili nella primavera del 2023.

Mercedes non ha specificato se o quando il veicolo arriverà negli Stati Uniti o in altri mercati globali. In Germania il prezzo del SUV EQE AMG di Mercedes parte da 124.920,25 euro inclusa IVA al 19%.