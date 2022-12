Kohler ha mostrato per la prima volta il water Numi 2.0 al CES nel 2019. Ora il prodotto è disponibile per coloro che non vogliono rinunciare alla tecnologia e alle comodità nemmeno durante le sedute sul WC.

Kohler Numi 2.0 Smart Toilet è un water intelligente connesso alla smart home che integra l’assistente virtuale Amazon Alexa che dialoga attraverso gli altoparlanti integrati nel WC.

La dotazione tecnologica di questo costoso water include un bidet in grado di lavare tutte le parti intime, luci UV per la pulizia del bidet e il controllo della temperatura, della posizione e della pressione del bidet.

Kohler Numi 2.0 Smart Toilet è un costoso WC ricco di tecnologia

Il WC illumina il bagno con una luce notturna e l’interno della tazza si appanna automaticamente per ridurre al minimo i residui prima del lavaggio e della deodorazione automatici, inoltre sono inclusi un sedile riscaldato, un sistema di asciugatura delle parti intime e un risciacquo di riserva di emergenza. Naturalmente anche il coperchio si apre e si chiude automaticamente.

Tutte le funzioni sono controllate da un telecomando, mentre le funzioni LED integrate e audio surround sono gestite dall’app Kohler Konnect.

La società non ha citato il supporto per il nuovo protocollo Matter, pertanto potrebbe non essere facile per questo prodotto interagire con altri sistemi presenti nella casa intelligente.

L’avveniristica Kohler Numi 2.0 Smart Toilet è proposta a un prezzo tutt’altro che popolare di 11.500 dollari e dovrebbe essere disponibile per l’acquisto nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti: Le nostre guide agli acquisti per la smart home